Sáng 6-3, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM và Công ty TNHH Một Thành viên Dược Sài Gòn ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất về dược phẩm. Hai bên phối hợp triển khai các hoạt động trên cơ sở cùng thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cũng như các hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Hai đơn vị phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dự án sản xuất thử nghiệm về dược phẩm…

Đồng thời, hợp tác trong hoạt động kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và các sản phẩm liên quan theo quy định hiện hành, phục vụ công tác đảm bảo và giám sát chất lượng sản phẩm của công ty.

GS-TS Trần Việt Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, cho biết viện không chỉ kiểm nghiệm thuốc mà còn kiểm nghiệm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng…; thực hiện các chuẩn mực pháp lý và các quy định cũng như quản lý chuyên ngành liên quan đến phạm vi trách nhiệm; chịu trách nhiệm về những kết luận thử nghiệm.

Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM là một trong hai cơ quan đầu ngành kiểm nghiệm trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm và các đối tượng khác có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người; giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành kiểm nghiệm đối với hệ thống kiểm nghiệm tại các tỉnh thành phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết giữa Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM và Công ty TNHH Một Thành viên Dược Sài Gòn vào sáng 6-3

Viện đã được BOA công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 trong lĩnh vực dược (2002), hiệu chuẩn đo lường (2007) và Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm GLP.



