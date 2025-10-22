HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Hợp tác thúc đẩy công nghệ chiến lược

Trường Thịnh

Ngày 21-10, Diễn đàn quốc tế "Mở rộng đầu tư số: Kết nối ưu thế công nghệ châu Âu (EU) với tương lai số hóa của Việt Nam" đã diễn ra tại TP HCM.

Sự kiện do D4D Hub, Phái đoàn EU tại Việt Nam, AVSE Global và EuroCham Vietnam đồng tổ chức, phối hợp cùng Hiệp hội Dữ liệu quốc gia và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam.

Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN), cho biết thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam xác định chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển kinh tế - xã hội, với 3 trụ cột chính: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, năm 2025, Việt Nam đã và sẽ ban hành 10 luật liên quan KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, đầu tư và ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời, ban hành Danh mục 11 công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó nổi bật là trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), điện toán lượng tử... "Việt Nam hướng tới phát triển AI có trách nhiệm, dựa trên dữ liệu tin cậy, an toàn và phục vụ lợi ích công cộng. EU là đối tác quan trọng và tin cậy với Việt Nam trong phát triển công nghệ số có trách nhiệm, đề cao đạo đức, quyền riêng tư và phát triển bền vững" - ông Bùi Thế Duy khẳng định.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết thành phố xác định việc tăng cường hợp tác với EU trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là hướng đi phù hợp. Với quy mô 6.770 km², dân số hơn 14 triệu người, TP HCM cần tạo dựng động lực tăng trưởng đột phá dựa trên KH-CN, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Thành phố coi chuyển đổi số toàn diện là con đường tất yếu để phát triển bền vững, tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số gắn với chuyển đổi xanh.

Lãnh đạo TP HCM cho hay thành phố mong muốn hợp tác với Ngân hàng Đầu tư châu Âu và các định chế tài chính của EU để thu hút nguồn vốn chất lượng cao, đầu tư vào hạ tầng số, công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam, nhận xét Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển nhờ vị trí địa chính trị thuận lợi, là điểm đến hấp dẫn cho các dòng vốn đầu tư từ châu Âu. EU mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn thông qua các dự án nghiên cứu chung.

GS-TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), kiến nghị Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về điều kiện hưởng ưu đãi trong lĩnh vực KH-CN. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp trích 20% lợi nhuận hằng năm cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Các khoản chi cho chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực hay thuê chuyên gia quốc tế cũng nên được khấu trừ thuế để khuyến khích đổi mới sáng tạo. "Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp về ưu đãi thuế, R&D, chuyển giao công nghệ, dữ liệu và đào tạo, Việt Nam sẽ hình thành hệ sinh thái công nghệ bền vững" - GS-TS Nguyễn Đức Khương kỳ vọng.

Kết hợp đầu tư hạ tầng số với bảo đảm chủ quyền dữ liệu

Bà Kristina Buende, Trưởng Ban Hợp tác Phái đoàn EU tại Việt Nam, đề xuất hướng hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ là kết hợp đầu tư hạ tầng số với bảo đảm chủ quyền dữ liệu. EU đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật, cơ chế bảo lãnh và tài chính để giảm rủi ro, khuyến khích các ngân hàng và quỹ đầu tư vào hạ tầng số, an ninh mạng và chuyển đổi xanh.


