Sức khỏe

Hợp tác Việt - Trung phát triển y học cổ truyền

Tin-ảnh: H.Yến

Việt Nam - Trung Quốc có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó lĩnh vực y dược cổ truyền là điểm sáng nổi bật.

Ngày 27-9, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) phối hợp Đại học Trung y Dược Nam Kinh (Trung Quốc) tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề "Đẩy mạnh hợp tác Việt - Trung, nâng tầm y học cổ truyền (YHCT)".

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó lĩnh vực y dược cổ truyền là điểm sáng nổi bật. Tháng 8-2024, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về y dược cổ truyền, thống nhất đẩy mạnh chia sẻ chính sách, đào tạo, nghiên cứu và quảng bá văn hóa YHCT.

Hợp tác Việt - Trung phát triển y học cổ truyền - Ảnh 1.

Trung tâm Đào tạo xoa bóp, bấm huyệt tại Bệnh viện Quân y 175 sẽ là tiền đề cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về y học cổ truyền

Hội nghị lần này cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm nâng cao vị thế YHCT trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng hội nghị sẽ mở ra các hướng hợp tác thực chất trong đào tạo, nghiên cứu và sản xuất thuốc cổ truyền. Đồng thời, ông cũng chúc mừng Bệnh viện Quân y 175 chính thức khai trương Trung tâm Đào tạo châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt - một bước tiến quan trọng trong phát triển YHCT kết hợp hiện đại.

Thiếu tướng - TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết trung tâm sẽ là tiền đề cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về YHCT. Bệnh viện hướng tới thành lập Trung tâm Hợp tác YHCT Việt - Trung với sự hỗ trợ từ Đại học Trung y Dược Nam Kinh, Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền (Bộ Y tế), Cục Quân y và Cục Quản lý Trung y Dược quốc gia Trung Quốc. "Trung tâm sẽ triển khai 2 hình thức đào tạo mời chuyên gia Việt Nam và Trung Quốc giảng dạy tại chỗ. Đồng thời, cử bác sĩ sang học tập tại các cơ sở hàng đầu như Đại học Trung y Dược Nam Kinh hoặc Bắc Kinh. Việc này giúp đội ngũ y tế Việt Nam cập nhật kiến thức, kỹ thuật tiên tiến, phục vụ điều trị hiệu quả tại nước nhà" - BS Việt nhấn mạnh.

