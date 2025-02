Hợp tác với Nhật Bản chuyển hóa bùn thải thành than sinh học

Ngày 11-2, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh và Tập đoàn Kanadevia (Nhật Bản) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ dự án "Hợp tác ứng dụng công nghệ EFCAR vào hoạt động xử lý và tái chế bùn thải thành than sinh học tại nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh".

Dự án này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm giải quyết vấn đề môi trường và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Công nghệ EFCAR (Energy Free Carbonizing for Resource Recovery) do Tập đoàn Kanadevia phát triển. Đây là giải pháp xử lý bùn thải hiệu quả qua quá trình carbon hóa không dùng năng lượng để phục hồi tài nguyên, giúp chuyển hóa bùn thải giàu hữu cơ thành than sinh học.

Đại diện Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh và Tập đoàn Kanadevia ký kết biên bản ghi nhớ ngày 11-2

Ông Ngô Pa Ri, Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, thông tin sau buổi ký kết biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ triển khai dây chuyền quy mô thử nghiệm công suất 4,8 tấn tại nhà máy xử lý của công ty ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM. Sau đó sẽ mở rộng quy mô tại Đa Phước và các nhà máy do Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh sở hữu.

Ông Ngô Pa Ri hy vọng sự hợp tác giữa hai bên không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường. "Công nghệ EFCAR phù hợp với chiến lược kinh tế tuần hoàn mà công ty chúng tôi theo đuổi, giúp nâng cao hiệu quả xử lý bùn thải tại các nhà máy xử lý bùn thải của công ty thành sản phẩm biochar hữu ích cho nông nghiệp, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững" - ông nhấn mạnh.

Ông Hideo Sato, đại diện Tập đoàn Kanadevia, cho hay hơn 1 năm qua, tập đoàn này đã cùng Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh trao đổi và xem xét kỹ lưỡng về dự án. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ lựa chọn nhà thầu và thiết lập hệ thống phân phối phân bón hướng tới giai đoạn kiểm chứng dự án. Dự án hợp tác này có tiềm năng lớn trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu như giảm thiểu carbon và tái chế tự nhiên" - ông Hideo Sato nhìn nhận.

Theo đại diện Tập đoàn Kanadevia, đây là một bước quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường của công ty tại Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Đồng thời góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường toàn cầu theo.

"Sự kiện mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa hai bên trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển các mô hình sản xuất biochar hiệu quả tại Việt Nam. Dự án hứa hẹn mang lại các giải pháp đột phá trong lĩnh vực xử lý bùn thải và tái chế sinh học" - ông Hideo Sato nói.