Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và UBND TP HCM về việc "Phối hợp xử lý vướng mắc của UBND TP HCM về áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024". Đặc biệt trong đó có đề xuất các giải pháp để giải quyết 8.808 hồ sơ đang tồn đọng tại các cơ quan thuế trên địa bàn TP HCM.

Theo HoREA, cần chia ra theo từng loại để xử lý hồ sơ tồn đọng tại cơ quan thuế.

Cụ thể, Cục Thuế TP HCM nên chỉ đạo các chi cục thuế giải quyết ngay 2.737 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (không phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ…).

Phân loại 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản để có cách giải quyết phù hợp.

HoREA cho rằng vướng mắc của 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân do thực hiện quy định tại Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về "Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất..".

Nhiều năm qua, TP HCM đã ban hành bảng giá sàn nhà, đất để làm căn cứ xem xét giá chuyển nhượng từng lần đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) hoặc chuyển nhượng QSDĐ gắn với công trình xây dựng trên đất để tính thuế thu nhập cá nhân. Khi cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu khai thấp giá chuyển nhượng thì đã yêu cầu các bên kê khai lại.

Tuy nhiên, do Điều 17 Thông tư số 92 quy định trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng. Hiện nay, UBND TPHCM chưa ban hành bảng giá đất điều chỉnh nên cơ quan thuế không dám giải quyết đối với các trường hợp này.

Do vậy, HoREA đề nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để xử lý 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản tồn đọng tại TP HCM từ ngày 1-8 đến nay.

Với 346 hồ sơ thu tiền sử dụng đất khi công nhận QSDĐ và 277 hồ sơ thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích, HoREA đề nghị nếu điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 đồng thời với bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31-12-2025 thì số hồ sơ trên sẽ được giải quyết theo quy định này.

Còn trường hợp thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai 2024 thì cơ quan có thẩm quyền TP HCM phải nỗ lực sớm ban hành "Bảng giá đất điều chỉnh" trong 1-2 tuần lễ tới đây để vừa giải quyết 8.808 hồ sơ tồn đọng tại cơ quan thuế, vừa để áp dụng "Bảng giá đất điều chỉnh" cho 11 trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024.