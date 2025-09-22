HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

HoREA tiếp tục kiến nghị quản lý căn hộ cho thuê ngắn ngày thay vì cấm

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- HoREA kiến nghị cho phép quản lý thay vì cấm cho thuê căn hộ ngắn hạn trong chung cư

Đề xuất bổ sung khung pháp lý

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa tiếp tục kiến nghị bổ sung cơ chế quản lý hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn (theo ngày, theo tuần) trong chung cư, thay vì cấm đoán như hiện nay. Đề xuất này nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Nhà ở 2023 và góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết hiệp hội đề nghị bổ sung khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định và thêm Mục 3 (Điều 91a) vào Chương XII Nghị định 95/2024/NĐ-CP với tên gọi “Quản lý sử dụng căn hộ chung cư cho thuê ngắn hạn”.

Theo dự thảo này, căn hộ được phép cho thuê phải là căn hộ du lịch (condotel) trong chung cư hỗn hợp làm cơ sở lưu trú, hoặc căn hộ đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất – dịch vụ theo Luật Du lịch. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tuân thủ điều kiện theo Luật Du lịch và Luật Đầu tư về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Chủ cơ sở kinh doanh phải ký hợp đồng thuê (không bắt buộc công chứng) trực tiếp hoặc thông qua nền tảng OTA như Airbnb, Booking.com; đồng thời chịu trách nhiệm đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, chấp hành quy định về thuế, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm. Bên thuê phải tuân thủ nội quy chung cư, bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến cư dân.

HoREA cũng kiến nghị sửa đổi Thông tư 05/2024/TT-BXD để bổ sung cơ chế phối hợp quản lý cho thuê ngắn hạn và xây dựng mẫu nội quy thống nhất cho các chung cư.

HoREA Đề xuất quản lý căn hộ cho thuê ngắn ngày thúc đẩy kinh tế du lịch - Ảnh 1.

Một khu căn hộ chung cư ghi biển cấm cho thuê ngắn ngày tại căn hộ

8.740 căn hộ cho thuê

Cũng theo ông Lê Hoàng Châu, Luật Nhà ở 2023 cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích “không phải để ở”, song không cấm cho thuê ngắn hạn phục vụ du lịch. Luật Đầu tư 2020 cũng quy định kinh doanh lưu trú là ngành nghề có điều kiện, không bị cấm.

Tuy nhiên, ngày 27-2-2025, UBND TP HCM ban hành Quyết định 26/2025, cấm đăng ký kinh doanh cho thuê ngắn hạn trong chung cư thông thường. Sở Xây dựng TP HCM cũng khẳng định quan điểm này tại Văn bản số 1823/SXD-QLN&TTBĐS ngày 14-4-2025 của Sở Xây dựng. 

Trong khi đó, Bộ Tư pháp cho rằng cấm cho thuê qua Airbnb là chưa hợp lý, bởi quyền cho thuê tài sản được Bộ luật Dân sự bảo hộ, chỉ cần quản lý chặt chẽ theo điều kiện kinh doanh, an ninh và PCCC.

Trước khi quy định mới được ban hành, TP HCM có hơn 8.740 căn hộ cho thuê ngắn ngày, tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động. Hoạt động này phát triển nhờ 10 nền tảng OTA phổ biến, phục vụ hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Báo cáo của Airbnb cho thấy riêng năm 2024, nền tảng này đóng góp khoảng 16.200 tỉ đồng vào GDP Việt Nam, hỗ trợ 64.000 việc làm.

UBND TP HCM hiện đã giao Sở Xây dựng phối hợp ban hành hướng dẫn về điều kiện cho thuê tại chung cư hỗn hợp, dự kiến hoàn thành trước 15-9. Đồng thời, thành phố cũng nghiên cứu đề án khai thác mô hình cho thuê tại chung cư thường, với mục tiêu vừa thúc đẩy kinh tế – du lịch, vừa bảo đảm an ninh trật tự.

Tin liên quan

TP HCM ra kế hoạch khẩn, tổng kiểm tra tất cả nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini

TP HCM ra kế hoạch khẩn, tổng kiểm tra tất cả nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini

(NLĐO)- Từ nay đến trước ngày 30-10, TP HCM sẽ kiểm tra tất cả cơ sở hoạt động kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn

Tranh cãi về quy định cấm cho thuê chung cư theo giờ

Cử tri TP HCM mới đây có đề nghị Bộ Xây dựng giải thích rõ các quy định liên quan đến việc sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ, ngắn ngày và chế tài xử lý cụ thể, do hiện nay việc quản lý loại hình cho thuê này rất khó khăn, nhiều đối tượng lợi dụng để hoạt động mại dâm, ma túy, tội phạm công nghệ cao.

quản lý nhà nước Hiệp hội bất động sản cho thuê chung cư cho thuê ngắn ngày tại căn hộ chung cư
