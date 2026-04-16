Hotel Continental Saigon: Thưởng thức mỹ vị Steak & Vang giữa lòng di sản trong dịp đại lễ 30-4

Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5), Hotel Continental Saigon giới thiệu chương trình ẩm thực đặc sắc "American Beef & Wine Experience" trong 10 ngày, từ 24-04 đến 03-05-2026, mang đến không gian tiệc tối sang trọng và cổ điển cho du khách.

Tọa lạc tại vị trí đắt giá nhất trung tâm thành phố, Hotel Continental Saigon với bề dày lịch sử hơn 146 năm luôn là điểm đến biểu tượng cho những ai yêu mến vẻ đẹp kiến trúc Pháp và sự tĩnh lặng, quý phái. Kỳ nghỉ lễ năm nay, khách sạn mang đến một "cuộc dạo chơi" của vị giác với sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt bò Mỹ thượng hạng và rượu vang cao cấp.

Trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp với chi phí hợp lý

Chương trình "American Beef & Wine Experience" được thiết kế để chiều lòng những thực khách sành ăn nhất. Chỉ từ 599.000 VND++/khách, thực đơn bao gồm một phần bò Mỹ cao cấp tùy chọn như Ribeye, Striploin hoặc Tenderloin, được nướng trên than hồng theo phong cách Âu, giữ trọn độ mọng nước và hương vị đặc trưng. Đi kèm là một ly rượu vang, góp phần tôn lên hương vị món chính.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được trải nghiệm mini buffet không giới hạn với quầy salad tươi, đa dạng topping, sáu loại sốt đặc trưng như tiêu đen, nấm kem, BBQ Mỹ, cùng các món tráng miệng chuẩn Âu như Panna Cotta, Crème Brûlée và Tiramisu.

Không gian di sản – Ký ức vượt thời gian

Không chỉ là một bữa ăn, một tối tại Continental Saigon còn là dịp để thực khách đắm mình trong không gian di sản. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng và lối kiến trúc cổ điển, buổi tiệc tối cùng gia đình, bạn bè hay người thân sẽ trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn bao giờ hết trong không khí hân hoan của những ngày đại lễ.

Ưu đãi đặc biệt cho kỳ nghỉ lễ

Nhằm tri ân khách hàng, Hotel Continental Saigon triển khai chương trình ưu đãi với mức giảm 20% dành cho khách mua vé trước ngày 22-04-2026. Bên cạnh đó, khách đang lưu trú tại khách sạn cũng được hưởng mức ưu đãi tương tự khi tham gia chương trình

Thông tin chi tiết: Thời gian bán: 18:00 – 22:00 | Từ ngày 24-04 đến hết ngày 03-05-2026.

Địa điểm: Hotel Continental Saigon – 132-134 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP HCM.

Hotline đặt bàn: 090 271 0996. Hãy để Hotel Continental Saigon biến kỳ nghỉ lễ của bạn thành một hành trình ẩm thực đầy cảm hứng giữa lòng Sài Gòn hoa lệ!