HTV tạo dấu ấn với "Made by Việt Nam"

Sự kiện gồm chuỗi hoạt động: Tọa đàm toàn thể “Đón sóng – Vươn mình”, các phiên hội thảo chuyên sâu, triển lãm sáng tạo, chung kết cuộc thi The Future Brand và lễ vinh danh thương hiệu Việt – tạo nên một ngày hội cho cộng đồng doanh nghiệp và những người kiến tạo tương lai Việt Nam.

Sự kiện Truyền cảm hứng và Vinh danh MADE BY VIETNAM DAY 2025 do Đài Truyền hình TP HCM (HTV) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) tổ chức dựa trên tiền đề là Chương trình truyền hình “Made By Vietnam - Dấu ấn Thương hiệu Việt”.

Nếu như Made in Viet Nam thể hiện những sản phẩm được sản xuất từ Việt Nam thì Made by Việt Nam - “được làm bởi người Việt” đang là hướng tiếp theo được Đảng và Nhà nước thúc đẩy với tiêu chí do người Việt kiến tạo và làm chủ chuỗi sản phẩm. Tuy nhiên, khái niệm này còn chưa được lan tỏa rộng rãi, sự kiện lần này góp phần tôn vinh và lan tỏa hành trình dựng xây thương hiệu Made by Việt Nam.

Made by Vietnam Day 2025 không chỉ là sự kiện quảng bá thương hiệu mà còn là không gian kết nối, truyền cảm hứng và cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Điểm nhấn của sự kiện lần này là Diễn đàn MADE BY VIETNAM - một không gian kết nối chiến lược giữa nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và chuyên gia, nơi các bên không chỉ lắng nghe mà còn đối thoại, phản biện và tương tác

Các phiên hội thảo chuyên đề lần lượt khai phá những hướng phát triển cấp thiết cho thương hiệu Việt trong bối cảnh mới.

Từ những phiên thảo luận chuyên sâu, các ý tưởng, chiến lược và kinh nghiệm thực chiến được chắt lọc thành những giải pháp cụ thể, giúp doanh nghiệp không chỉ “đón sóng” kịp thời mà còn “vươn mình” mạnh mẽ, chủ động định hình vị thế trong kỷ nguyên mới.

Các phiên hội thảo đều mang đến những thông tin thiết thực, cụ thể. Chẳng hạn, chủ đề “Sống số để sống còn” bàn về hành trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động xây dựng thương hiệu

Chủ đề “Cạnh tranh bằng Sóng Xanh” tập trung vào chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh bền vững

Chủ đề “Thương hiệu trong thương trường” đi sâu vào bản lĩnh thích ứng, sức sáng tạo và chiến lược định vị của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Các phiên chuyên đề quy tụ dàn diễn giả là chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức tư vấn chiến lược trong – ngoài nước