HTV tạo dấu ấn với "Made by Việt Nam"

Sự kiện gồm chuỗi hoạt động: Tọa đàm toàn thể “Đón sóng – Vươn mình”, các phiên hội thảo chuyên sâu, triển lãm sáng tạo, chung kết cuộc thi The Future Brand và lễ vinh danh thương hiệu Việt – tạo nên một ngày hội cho cộng đồng doanh nghiệp và những người kiến tạo tương lai Việt Nam.
Nếu như Made in Viet Nam thể hiện những sản phẩm được sản xuất từ Việt Nam thì Made by Việt Nam - “được làm bởi người Việt” đang là hướng tiếp theo được Đảng và Nhà nước thúc đẩy với tiêu chí do người Việt kiến tạo và làm chủ chuỗi sản phẩm. Tuy nhiên, khái niệm này còn chưa được lan tỏa rộng rãi, sự kiện lần này góp phần tôn vinh và lan tỏa hành trình dựng xây thương hiệu Made by Việt Nam.
Các phiên hội thảo đều mang đến những thông tin thiết thực, cụ thể. Chẳng hạn, chủ đề “Sống số để sống còn” bàn về hành trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động xây dựng thương hiệu
Made by Vietnam Day 2025 với thông điệp “Kỷ nguyên mới – Khởi trình vinh quang” không chỉ là một sự kiện vinh danh hay diễn đàn chính sách, mà còn là lời hiệu triệu cho cộng đồng doanh nghiệp Việt cùng nhau hành động. Qua đó, khẳng định: thành công của thương hiệu Việt chính là thành công của quốc gia.
Made by Vietnam Day 2025 sẽ tiếp tục là cầu nối giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, kiến tạo một nền tảng phát triển “từ tầm nhìn chung đến hành động chuyên sâu”. Đó không chỉ là hành trình của đổi mới và sáng tạo, mà còn là lời cam kết đồng hành của toàn xã hội để nâng tầm “Dấu ấn Việt” trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Bình luận (0)