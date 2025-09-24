Hứa Quang Hán ngỡ ngàng trước sự chào đón của người hâm mộ tại TP HCM

"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán trải lòng tại buổi giao lưu

Trong buổi giao lưu, ra mắt phim "Năm của anh, ngày của em" vào chiều 24-9, Hứa Quang Hán, nữ diễn viên Viên Lễ Lâm, đạo diễn Cung Triệu Bình cùng nhà sản xuất thiết kế Man Lim Chung có nhiều chia sẻ.

Sự kiện bị gián đoạn đôi chút do sự cố kỹ thuật mất điện trong phòng chiếu. Tuy nhiên, cả ê-kíp vẫn nỗ lực tạo không khí, tránh ngượng ngùng bằng cách cùng hát "Happy Birthday" trước khi điện hoạt động lại.

Ê-kíp phim tại buổi giao lưu

Hứa Quang Hán bất ngờ trước sự đón tiếp của người hâm mộ Việt Nam

Tài tử Hứa Quang Hán cùng ê-kíp phim tại buổi giao lưu

Hứa Quang Hán cho biết đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam và bất ngờ trước sự chào đón của nhiều người. "Khi xuống sân bay, nhiều người đón tiếp khiến tôi bất ngờ. Tôi vui vì có cơ hội mang phim điện ảnh đến với khán giả Việt" - tài tử cho biết.

Theo Hứa Quang Hán, anh đã hứng thú với phim ngay khi đọc kịch bản bởi câu chuyện đan xen vui buồn, tình cảm huyền ảo.

Đây cũng là dạng vai Hứa Quang Hán chưa bao giờ thử nên khi có cơ hội thì thử ngay. Sau khi đọc kịch bản, anh đồng cảm với nhân vật Khoai Tây do mình thủ diễn và nghĩ rằng người xem cũng có thể có cùng sự đồng cảm.

Với bạn diễn nữ Viên Lễ Lâm, Hứa Quang Hán cho biết cô có tính cách sôi nổi, hoạt bát nhưng nhân vật của cô lại trầm tĩnh. Trong quá trình quay, nữ diễn viên đã kìm nén cảm xúc của mình và anh thấy đó cũng là điều thú vị.

"Phim có nhiều cảnh lãng mạn nhưng quay những cảnh này rất vất vả, nó không lãng mạn chút nào cả" - nam diễn viên nửa đùa nửa thật.

Viên Lễ Lâm tiết lộ về Hứa Quang Hán

Hứa Quang Hán thu hút đông đảo người hâm mộ đến chung vui cùng anh. Họ đứng đầy trước sảnh nơi diễn ra thảm đỏ. Nhiều cô còn mặc đầm cưới chào đón thần tượng.

Nữ diễn viên Viên Lễ Lâm cho biết đây là lần thứ ba cô đến Việt Nam. Cô từng đến TP HCM và không may gặp sự cố, song được người dân địa phương giúp đỡ nhiều. Lần này, cô vui vì mang tác phẩm đến phục vụ khán giả Việt.

Quảng bá phim "Năm của anh, ngày của em"

Viên Lễ Lâm tiết lộ Hứa Quang Hán là người hướng nội nhưng rất sáng tạo, thường đưa ra những ý kiến mới mẻ khi quay phim. Anh cũng hỗ trợ cô nhiều. Trong một cảnh ly biệt, Viên Lễ Lâm chưa có đủ cảm xúc thì bạn diễn Hứa Quang Hán giúp đỡ để cô thể hiện tốt cảnh quay.

Đạo diễn Cung Triệu Bình cho biết phim "Năm của anh, ngày của em" có yếu tố viễn tưởng, kỳ ảo. Ông tin rằng tình cảm trong phim chân thật, từ tình yêu, tình thân cho đến tình cảm với nơi đang sinh sống. Ông mong khán giả cảm nhận được tình cảm chân thật đó.

Phim "Năm của anh, ngày của em" lấy bối cảnh thế giới bị chia cắt sau đại địa chấn, tạo ra bức tường trọng lực giữa biển và hình thành hai vùng "Trường niên" - "Ưu nhật" với dòng chảy thời gian khác nhau.

Trong đó, 1 năm ở "Trường niên" chỉ là 1 ngày tại "Ưu nhật". Nam và nữ chính sống ở hai vùng thời gian khác nhau nhưng gặp gỡ và yêu nhau.

Phim chiếu tại Việt Nam từ ngày 17-10.