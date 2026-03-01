HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hưng Yên có thêm bệnh viện gần 1.500 tỉ đồng

N.Dung

(NLĐO) – Vinmec khai trương bệnh viện thứ 10 – Vinmec Ocean Park 2 tại Hưng Yên, tổng vốn gần 1.500 tỉ đồng, theo mô hình “Bệnh viện cộng đồng”.

Ngày 1-3, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 chính thức khai trương tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), với tổng vốn đầu tư hơn 1.480 tỉ đồng. Đây là cơ sở thứ 10 của Hệ thống Y tế Vinmec.

Bệnh viện gần 1.500 tỉ đồng tại Hưng Yên đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 chính thức khai trương và đi vào hoạt động

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 31.000 m2, quy mô 114 giường nội trú, dự kiến đáp ứng khoảng 135.000 lượt khám mỗi năm. Cơ sở vận hành 14 chuyên khoa, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và theo dõi sau điều trị.

GS-TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết bệnh viện tổ chức theo mô hình chăm sóc khép kín, từ chẩn đoán, phẫu thuật, điều trị đến phục hồi và an dưỡng trong cùng khuôn viên. Điểm nhấn là khu an dưỡng thiết kế theo chuẩn "resort chăm sóc sức khỏe", gồm 18 căn biệt thự, bảo đảm riêng tư, theo dõi y khoa 24/7 và chế độ chăm sóc cá thể hóa.

Theo đại diện bệnh viện, mô hình này hướng tới chăm sóc toàn diện, gắn điều trị với phục hồi và theo dõi liên tục; phù hợp xu hướng tăng cường y học phục hồi đang được nhiều hệ thống y tế trên thế giới áp dụng nhằm rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế biến chứng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng việc phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân khu vực Hưng Yên và vùng phụ cận, đồng thời hỗ trợ giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng giao 3 yêu cầu với Hệ thống Vinmec khi khai trương bệnh viện thứ 10. Một là đặt chất lượng chuyên môn, y đức và an toàn người bệnh lên hàng đầu; làm chủ công nghệ, triển khai kỹ thuật cao, xử lý ca bệnh phức tạp.

Bệnh viện gần 1.500 tỉ đồng tại Hưng Yên đi vào hoạt động - Ảnh 2.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên kỳ vọng Vinmec góp phần đưa y tế Việt Nam tiệm cận khu vực và thế giới

Hai là thực hiện nghiêm phương châm "5 không", đặc biệt không gây phiền hà cho người dân, không bỏ lỡ cơ hội cứu sống bệnh nhân, coi đây là thước đo trách nhiệm xã hội của y tế tư nhân. Ba là đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu, tăng hợp tác và chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở Hưng Yên và khu vực lân cận.

Thứ trưởng đánh giá cao Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 khi tiên phong mô hình "Bệnh viện cộng đồng", tập trung chăm sóc ban đầu, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi liên tục. Ông cho rằng việc bệnh viện đi vào hoạt động thể hiện bước chuyển từ tư duy điều trị truyền thống sang chăm sóc toàn diện, đồng bộ.

Lãnh đạo Bộ Y tế kỳ vọng Hệ thống Y tế Vinmec tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, dịch vụ và quản trị, góp phần cải thiện chăm sóc sức khỏe người dân và tiệm cận chuẩn mực tiên tiến khu vực, thế giới.

Hưng Yên hệ thống Y tế Vinhomes Ocean Park BV Vinmec Central Park vinmec bệnh viện Vinmec Vinmec Ocean Park bệnh viện Vinmec Ocean Park Y tế Vinmec
