Lao động

Hướng dẫn mới nhất về thực hiện chế độ tiền thưởng đối với công chức, viên chức sau sáp nhập

MAI CHI

(NLĐO) - Chế độ tiền thưởng thực hiện trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của công chức, viên chức

Theo quy định tại Nghị định số 73/2024, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng Quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị. 

Còn tại Nghị định số 204/2004 quy định người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm rà soát, ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tiền thưởng của công chức, viên chức sau khi tổ chức chính quyền 2 cấp thực hiện ra sao? - Ảnh 1.

Tiền thưởng công chức, viên chức thực hiện trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hằng năm

Tuy nhiên, tại công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới đây, Bộ Nội vụ cho hay trong quá trình theo dõi, hướng dẫn, trả lời chính sách và khảo sát thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ tiền thưởng tại các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Để thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát, xây dựng Quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 73/2024.  Bảo đảm việc thực hiện chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các đối tượng hưởng lương thuộc phạm vi quản lý, kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, rà soát, ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 204/2004 và Thông tư số 08/2013 của Bộ Nội vụ. Trong đó quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với những người có thành tích xuất sắc như nhau để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Những đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73

Những đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73

(NLĐO) - Những đối tượng sau đây được áp dụng chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Hướng dẫn mới nhất về lao động, tiền lương, tiền thưởng

(NLĐO) - Việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng được thực hiện dựa trên các chỉ tiêu như lợi nhuận trước thuế, năng suất lao động...

Chính phủ yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động

(NLĐO) - Chính phủ yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động; có biện pháp động viên người lao động sau Tết sớm trở lại làm việc

