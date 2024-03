Hướng đến AI an toàn, đáng tin

Theo trang UN News, nghị quyết còn thúc giục các nước thành viên và bên liên quan hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển để bảo đảm sự tiếp cận công bằng, thu hẹp khoảng cách số cũng như tăng cường hiểu biết số. Đại Hội đồng LHQ cũng nêu bật việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong thiết kế, phát triển, triển khai và sử dụng AI.



Đây là lần đầu tiên cơ quan trên thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh AI, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng đến sử dụng công nghệ này một cách an toàn. Theo đài DW, nghị quyết này - được Mỹ đề xuất và được Trung Quốc cùng 122 quốc gia khác bảo trợ - không mang tính ràng buộc. Tuy nhiên, sự đồng thuận về nghị quyết là một diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh biến động địa chính trị diễn ra ở nhiều nơi.

Màn hình quảng bá công nghệ AI tại hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos - Thụy Sĩ hồi tháng 1-2024 Ảnh: REUTERS

Chính phủ nhiều nước đang tìm kiếm các sáng kiến nhằm định hình và điều chỉnh sự phát triển của AI do lo ngại công nghệ mới này có thể làm trầm trọng thêm hành vi gian lận, dẫn đến mất việc làm và thậm chí là làm gián đoạn các tiến trình dân chủ. Vào tháng 11-2023, Mỹ, Anh và hơn 10 quốc gia đã ký thỏa thuận quốc tế không ràng buộc về việc bảo đảm AI an toàn ngay từ bước thiết kế. Thỏa thuận này chủ yếu từ góc độ an ninh mạng. Hôm 13-3 vừa qua, Liên minh châu Âu thông qua bộ quy định AI toàn diện đầu tiên, dự kiến có hiệu lực vào tháng 5 hoặc 6. Trong khi đó, một số nước như Mỹ, Trung Quốc đang soạn thảo hướng dẫn liên quan đến AI.