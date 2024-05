Hương Giang lần đầu mặc váy cưới

Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang xinh đẹp trong váy cưới

Xuất hiện tại sự kiện công bố dự án "Cadie couture fashion exhibition" vào tối 4-5 tại TP HCM, hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang thu hút sự chú ý trong bộ áo cưới lộng lẫy. Đọ sắc cùng á hậu hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild và người mẫu Lukkade Metinee, Hương Giang không hề kém cạnh về nhan sắc, thậm chí nhỉnh hơn về phong thái.



Hoa hậu chuyển giới Hương Giang cho biết bản thân cô chưa bao giờ nhận lời tham gia trình diễn áo cưới.

Vì "với tôi, khoảnh khắc khoác áo cưới lên mình là lúc thiêng liêng nhất. Thế nên, tôi luôn để dành khoảnh khắc ấy cho chính mình và người thân.

Tôi mong đợi cô dâu Hương Giang xuất hiện trong tiệc cưới chính mình với một chiếc áo cưới thật đẹp theo lựa chọn của chính mình.

Nhưng theo lời mời và thuyết phục của thương hiệu áo cưới Cadie Couture, tôi quyết định đồng ý".

Theo Hương Giang, váy cưới không quan trọng mặc bao nhiêu lần, điều đó không đánh giá được tốt xấu của một người phụ nữ.

Có thể nhìn rõ được sự sắp xếp dàn vedette của Cadie. Cả 3 người phụ nữ đều phản ánh những vẻ đẹp khác nhau: dày dặn trải nghiệm trong hôn nhân, bất chấp mọi độ tuổi chính là Lukkade Metinee, Anntonia Porsild đại diện cho những cô gái độ tuổi hôn nhân còn đối với Hương Giang chính là câu chuyện phá bỏ mọi rào cản trong tình yêu.

Các thiết kế Cadie đều muốn gửi gắm những câu chuyện riêng biệt.

Lukkade Metinee

Hương Giang bày tỏ: "Giang muốn chia sẻ hết với tất cả mọi phụ nữ, tưởng tượng khi mặc những mẫu thiết kế váy cưới trình diễn tại một ngọn núi đó chính là khoảnh khắc đặc biệt. Sẽ có những cảm giác lạ và đặc biệt nhưng quan trọng là: Hương Giang còn có người cưới thì mọi người đều có thể làm được, cứ tự tin sống với chính mình và sẽ có người và váy cưới dành riêng cho mình".

Hương Giang, á hậu hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild và người mẫu Lukkade Metinee sẽ là những ngôi sao vedette xuất hiện tại "Cadie Couture Fashion Exhibition" của nhà thiết kế Hương Phạm, diễn ra vào ngày 29-9 tại Avocado Hill Village, California, Mỹ.

Sàn diễn dự kiến sẽ là nơi quy tụ dàn siêu mẫu, hoa hậu, người có tầm ảnh hưởng như Mimi Morris, Hoa hậu H'Hen Niê, Miss Earth Water 2023 Đỗ Lan Anh, Miss Earth 2020 Lindsey Marrie Coffey, 2nd Runner up Miss Supranational 2022 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Miss Supranational 2023 Andrea Aguilera, Miss International Queen Vietnam 2020 Phùng Trương Trân Đài, 1nd Runner up The New Mentor Nguyễn Đình Như Vân, Super Model Ngọc Quyên trình diễn.

Theo nhà thiết kế của Cadie Couture: "Đây cũng chính là màn "chào sân" cho sự xuất hiện sắp tới của thương hiệu quốc tế Cadie tại thị trường Việt Nam, hé lộ cho hoài bão tạo ra sân chơi thời trang đẳng cấp nhất dành cho nhà thiết kế Việt".

Lukkade và á hậu hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild

Nhà thiết kế Khang Lê cho biết: "Cadie đã phát triển mạnh mẽ tại thị trường Mỹ nên thương hiệu tự tin là đơn vị tiên phong đưa váy cưới từ Mỹ về Việt Nam. Toàn bộ thiết kế đều là sản phẩm bằng tay "handmade" với quy trình "in house" khép kín mọi giai đoạn sản xuất từ tư vấn đến vẽ, thiết kế. Ngoài ra, với sự "OCD" (kỹ tính) từ CEO - Designer Hương Phạm, cô rất chú trọng đến tiểu tiết nên mọi thiết kế khi đưa đến tay khách hàng sẽ hoàn mỹ nhất".