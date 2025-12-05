HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Hà Nội

Hướng tới giao thông xanh

Phạm Dương

Những chiếc xe điện 2 bánh xuất hiện tại các trạm xe đạp công cộng từ đầu tháng 12-2025 khiến nhiều người dân Hà Nội bất ngờ và thích thú.

Đây không chỉ là dịch vụ mới mà còn là dấu mốc quan trọng - lần đầu tiên Hà Nội đưa vào hoạt động mô hình xe đạp điện công cộng, do Công ty CP Vận tải số Trí Nam (TNG) triển khai. Việc thí điểm này nằm trong định hướng đa dạng hóa phương tiện công cộng, giảm phụ thuộc vào giao thông cá nhân và thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh mà thành phố đang hướng tới.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, TNG bố trí 500 xe đạp điện tại 130 trạm đã được cấp phép, chủ yếu ở khu vực đường Vành đai 1. Từ tháng 12-2025 đến quý I/2026, TNG sẽ tăng quy mô lên hơn 5.000 xe, mở rộng ra đường Vành đai 2 và 3. Hệ thống này đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận và đánh giá là loại hình xe đạp điện công cộng đầu tiên của thủ đô - một bước tiến tiếp nối thành công của dịch vụ xe đạp công cộng triển khai từ tháng 8-2023.

Ngay những ngày đầu tháng 12-2025, hàng chục chiếc xe điện 2 bánh đầu tiên đã được đưa đến trạm 19 Tháng 8, cạnh Nhà hát Lớn (Hà Nội), để phục vụ người dân trải nghiệm miễn phí. Những ngày tiếp theo, xe tiếp tục được phân bổ về các trạm hiện có trong nội đô, tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận mô hình mới.

Về mặt kỹ thuật, xe điện 2 bánh được thiết kế hướng đến tính tiện dụng và an toàn: có bàn đạp, pin tháo rời, động cơ điện, giỏ đựng đồ và mũ bảo hiểm đi kèm. Khác với xe điện truyền thống, người dùng không phải mang xe về nhà sạc mà chỉ cần đổi pin tại các trạm sạc công cộng. Mỗi lần đổi pin, xe đi được khoảng 90 km, tốc độ tối đa 25 km/giờ, chở tối đa 130 kg. Nếu hết pin, xe vẫn sử dụng như xe đạp.

Người dân chỉ cần tải ứng dụng, đăng ký tài khoản và quét mã QR là có thể mở khóa xe đạp điện sử dụng. Nhóm khách hàng mục tiêu của mô hình giao thông xanh này là sinh viên, nhân viên văn phòng, du khách hay người di chuyển quãng đường ngắn - vốn chiếm tỉ lệ lớn trong nhu cầu đi lại nội đô. Khi đi vào vận hành chính thức, xe điện công cộng sẽ trở thành giải pháp kết nối hiệu quả với các loại hình giao thông công cộng khác, nhất là tại khu vực gần điểm dừng xe buýt, công viên, khu vui chơi và tuyến phố đông dân cư.

Trong bối cảnh Hà Nội đối mặt 2 thách thức lớn là ô nhiễm không khí và lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh, việc xe đạp điện công cộng ra đời có thể xem là bước đi "hai trong một" - vừa giảm khí thải, giảm tiếng ồn vừa góp phần hạn chế số lượng phương tiện cá nhân. Mặt khác, mô hình này nếu được vận hành tốt, sẽ giúp hình thành thói quen di chuyển xanh, tiết kiệm và văn minh trong cộng đồng.

Dù còn ở giai đoạn đầu, xe đạp điện công cộng đã mở ra một lựa chọn mới, hiện đại và thân thiện với môi trường cho người dân thủ đô. Nếu thành công, đây có thể trở thành mô hình mẫu để nhân rộng ra nhiều đô thị lớn khác trên cả nước, góp phần xây dựng hình ảnh các thành phố Việt Nam văn minh, xanh - sạch.

