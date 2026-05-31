Thời sự

Hướng tới World Cup 2026: Siêu sự kiện toàn cầu

Đào Tùng

Nếu World Cup 2022 tại Qatar được nhớ đến bởi dấu ấn công nghệ đỉnh cao và sự xa hoa, thì World Cup 2026 hứa hẹn tạo nên một chương mới còn đặc biệt hơn


Lần đầu tiên trong lịch sử 96 năm của FIFA World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại đồng thời 3 quốc gia. Số lượng đội tuyển tham dự tăng lên 48 và sự hiện diện ngày càng rõ nét của công nghệ trong mọi ngóc ngách của bóng đá hiện đại.

World Cup "xuyên biên giới"

Mỹ, Canada và Mexico được trao quyền tổ chức World Cup 2026, mở ra tiền lệ vòng chung kết Cúp thế giới đầu tiên có đến 3 quốc gia chủ nhà và là giải đấu trải rộng trên diện tích lớn nhất lịch sử.

16 thành phố chủ nhà, từ Mexico City, Guadalajara đến Toronto, Vancouver rồi sang New York, Los Angeles hay Miami. Chỉ riêng việc di chuyển giữa các điểm thi đấu cũng đủ khiến World Cup 2026 trở thành thử thách về đi lại đối với FIFA, các đội tuyển lẫn giới truyền thông.

Các chuyên gia tổ chức thể thao gọi đây là "kỳ World Cup xuyên biên giới", nơi khán giả có thể phải bay hàng ngàn kilomet để theo chân đội tuyển mình yêu thích. Khác với Qatar 2022 - nơi người hâm mộ chỉ mất chưa đầy một giờ để di chuyển giữa các sân vận động - World Cup 2026 sẽ mang dáng dấp của một lễ hội bóng đá khổng lồ kiểu Bắc Mỹ: Rộng, đông, hiện đại và thương mại.

Theo dự báo của FIFA, lượng khán giả trực tiếp có thể vượt mốc 6 triệu người, cao nhất trong lịch sử World Cup. Doanh thu truyền hình, tài trợ và thương mại cũng được kỳ vọng tạo nên kỷ lục mới cho bóng đá thế giới.

Không phải ngẫu nhiên mà FIFA chọn Bắc Mỹ. Mỹ đang sở hữu thị trường thể thao giá trị nhất hành tinh, còn Mexico và Canada lại có nền văn hóa bóng đá cuồng nhiệt bậc nhất khu vực Bắc Mỹ và CONCACAF. Khi 3 nền bóng đá, 3 thị trường và 3 hệ thống truyền thông cùng nhập cuộc, World Cup 2026 gần như chắc chắn sẽ trở thành "siêu sự kiện toàn cầu".

Hướng tới World Cup 2026: Siêu sự kiện toàn cầu - Ảnh 1.

World Cup 2026 trở thành sự kiện toàn cầu đúng nghĩaẢnh: FIFA

Cuộc cách mạng về chuyên môn

Thay đổi lớn nhất ở kỳ World Cup 2026 lần này là việc lần đầu tiên, FIFA nâng số đội dự World Cup từ 32 lên 48. Điều này kéo theo số trận đấu tăng từ 64 lên 104 trận, đồng nghĩa giải đấu sẽ kéo dài hơn, phức tạp hơn nhưng cũng mở ra cơ hội lớn hơn cho nhiều nền bóng đá.

Châu Á được tăng suất đáng kể. Châu Phi cũng có nhiều đại diện hơn. Những đội tuyển từng chỉ biết đứng ngoài cuộc chơi nay đã nhìn thấy cơ hội bước ra sân khấu lớn nhất thế giới.

Từ góc độ FIFA, đây là bước đi giúp World Cup toàn cầu hóa mạnh hơn. Nhưng với giới chuyên môn, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu chất lượng chuyên môn có bị ảnh hưởng khi số đội tăng quá mạnh?

Nhiều ý kiến lo ngại vòng bảng có thể xuất hiện thêm các trận đấu quá chênh lệch trình độ. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng bóng đá hiện đại đang thu hẹp khoảng cách giữa các nền bóng đá nhờ khoa học dữ liệu, huấn luyện và hệ thống đào tạo trẻ.

World Cup 2022 đã chứng kiến Morocco vào bán kết, Nhật Bản đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha, còn Ả Rập Saudi quật ngã Argentina. Những cú sốc ấy cho thấy khoảng cách giữa "ông lớn" và "kẻ thách thức" không còn xa như trước. World Cup 2026 vì thế được chờ đợi như kỳ đại hội của những bất ngờ.

Hướng tới World Cup 2026: Siêu sự kiện toàn cầu - Ảnh 2.

Hướng tới World Cup 2026: Siêu sự kiện toàn cầu - Ảnh 3.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo tràn ngập sân cỏ World CupẢnh: TechAI

Dấu ấn công nghệ

Bóng đá từng được xem là lãnh địa của cảm xúc, bản năng và sự ngẫu hứng. Tuy vậy, tại World Cup 2026, công nghệ - đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) - sẽ xuất hiện dày đặc hơn bao giờ hết.

Tại World Cup 2022, FIFA đã sử dụng công nghệ việt vị bán tự động với hệ thống camera theo dõi cầu thủ và trái bóng theo thời gian thực. Đến năm 2026, AI được dự đoán còn can thiệp sâu hơn vào công tác điều hành trận đấu, phân tích chiến thuật và trải nghiệm khán giả.

Các đội tuyển hiện nay đã sử dụng AI để phân tích dữ liệu vận động, dự báo nguy cơ chấn thương, mô phỏng chiến thuật và đánh giá đối thủ. Những hệ thống dữ liệu khổng lồ giúp ban huấn luyện đọc trận đấu nhanh hơn, chi tiết hơn và chính xác hơn.

Không chỉ trên sân cỏ, AI còn thay đổi cách khán giả thưởng thức World Cup. Các nền tảng truyền hình đang phát triển khả năng cá nhân hóa nội dung theo sở thích người xem. Người hâm mộ có thể chọn góc máy riêng, xem thống kê thời gian thực hay nhận phân tích chiến thuật ngay khi trận đấu diễn ra.

Nói cách khác, World Cup không còn đơn thuần là 90 phút bóng đá. Đó là cuộc trình diễn của công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm số.

Giao thoa quá khứ và tương lai

World Cup 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nó diễn ra đúng thời điểm bóng đá thế giới bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Luka Modric có thể bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Trong khi đó, những cái tên như Erling Haaland, Jude Bellingham, Endrick hay Lamine Yamal được kỳ vọng trở thành bộ mặt mới của bóng đá toàn cầu.

Sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai khiến World Cup 2026 mang màu sắc rất riêng: vừa hoài niệm, vừa hiện đại.

Đó sẽ là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất, công nghệ hiện đại nhất và có lẽ cũng là giải đấu mở ra một chương mới cho bóng đá thế giới.

Khi FIFA chọn Bắc Mỹ cho cuộc cách mạng ấy, họ không chỉ tổ chức thêm một kỳ World Cup.

Họ đang tái định nghĩa World Cup của thế kỷ 21. 

Hướng tới World Cup 2026: Siêu sự kiện toàn cầu - Ảnh 4.

 

