Hương Tràm "bật mí" về quyết định đi Mỹ

Hương Tràm và Hoàng Hải vừa có đêm nhạc đặc biệt sân khấu "Love in the Bay" giữa vịnh Hạ Long. Nữ ca sĩ mang đến cho khán giả phần trình diễn "Hoa nắng", "Cho em gần anh thêm chút nữa", "Em gái mưa", "Ra là em đâu quá mong manh" … Các ca khúc quen thuộc được nhạc sĩ Dương Cầm "phù phép" với những bản phối mới, phù hợp với một không gian đặc biệt giữa vùng vịnh di sản.

Hương Tràm tự tin mình tràn đầy năng lượng

"Ra là em đâu quá mong manh" là một trong những ca khúc có nhiều kỷ niệm nhất với Hương Tràm khi được ra mắt ngay trước khi đi Mỹ.

Đó là khi cô đã cho mọi người thấy một hình ảnh yếu đuối, dễ tổn thương và xước xát, nhưng cũng là bước đánh dấu sự dũng cảm của chính bản thân Hương Tràm khi dám thể hiện sự thật phía sau bản tính mạnh mẽ của mình.

Nữ ca sĩ cho biết quyết định đi Mỹ ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhờ cảm hứng từ một câu nói của Oprah Winfrey

"Đây là ca khúc mang cho Tràm rất nhiều kỉ niệm, bởi vì lúc đó Tràm đã show cho tất cả mọi người hình ảnh Tràm yếu đuối nhất. Mọi người nhìn thấy Tràm mất ngủ, mọi người nhìn thấy Tràm xước xát. Nhưng mà đối với Tràm thì đây là một bài hát kỷ niệm bởi nó nói lên rằng, thật ra, khi show cho thế giới này phần yếu đuối nhất của mình chính là lúc mà mình dũng cảm show ra cho mọi người thấy sự thật phía sau cô gái của mình" - Hương Tràm nói.

Sau khi trở về Việt Nam, Hương Tràm tích cực tương tác với khán giả

Chia sẻ thêm quyết định đi Mỹ ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hương Tràm cho hay cô đã lấy cảm hứng từ câu nói của Oprah Winfrey, một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

"Điều tiên quyết nhất của một người khi sinh ra làm nghệ sĩ là mang cho mình một trái tim cho đi. Để làm được điều đó, chúng ta phải luôn luôn nuôi dưỡng cái "ly" trong tâm hồn của mình, nuôi dưỡng cho đến một ngày cái ly đó tràn ra bên ngoài. Cái năng lượng tràn ra ngoài của người nghệ sĩ đó chính là cái chúng tôi dành để cho đi.

Hoàng Hải và Hương Tràm

Một ngày, khi công việc của Tràm đến nhiều và nhiều, Tràm cảm thấy nguồn năng lượng đó có một chút cạn kiệt. Tràm đã dừng lại để tìm cho mình những giai điệu mới, những thanh âm mới để đem lại những nguồn năng lượng làm đầy trái tim Tràm, làm đầy chiếc ly trong tâm hồn Tràm một lần nữa. Và đến bây giờ, Tràm rất tự tin mình tràn đầy năng lượng để cho đi, để hát" - giọng hát "Em gái mưa" bày tỏ.

Nữ ca sĩ còn có phần thể hiện Mashup "Với em là mãi mãi - Anh". Đây cũng là những bài hát đã gắn với tên tuổi của cô ngay từ những ngày đầu sự nghiệp.

Lần đầu trình diễn trên sân khấu "Love in the bay", Hoàng Hải hài hước chia sẻ, 10 tháng sau cuộc thi The Masked Singer, anh phải "chuyển phòng ngủ lên máy bay, bởi vì đi diễn nhiều quá nên toàn phải ngủ trên máy bay vì trong 10 tháng anh đi diễn tương đương 10 năm ngủ đông".

Ca sĩ Hoàng Hải cho hay anh đã chuyển phòng ngủ lên máy bay bởi vì đi diễn nhiều quá

Lần song ca cùng nữ ca sĩ Hương Tràm Này, Hoàng Hải chia sẻ đã có những điều bất ngờ và mới lạ hơn khi được hát những bản nhạc được mashup, đặc biệt là phần đổi hit được chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, Hương Tràm cũng không ngần ngại thừa nhận mình là fan cứng của Hoàng Hải. Cô khẳng định có thể thuộc hết các bài hát trong album của anh với phần thể hiện ngắn ca khúc "Mùa thu tình yêu" - bản hit đình đám một thời của "Bố Gấu".

Ngoài ra, màn đổi hit "đặc sản" của "Giao lộ thời gian" với ca khúc "Em sẽ là giấc mơ" qua phần thể hiện mới lạ và đầy cảm xúc bới Hương Tràm và "Em gái mưa" qua giọng hát nội lực của Hoàng Hải đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.