Hương Tràm với thử nghiệm táo bạo

Hương Tràm trở lại bằng sở trường

Trở lại đường đua nhạc Việt, Hương Tràm tiếp tục khai thác sở trường ballad – thể loại từng làm nên tên tuổi của cô – nhưng không đi theo lối mòn.

Ca khúc "Ước anh nhiều nỗi buồn", sáng tác của nhạc sĩ Hùng Quân, mở ra một thế giới cảm xúc hoàn toàn khác: chân thật, dữ dội và đầy tổn thương.

"Ngay khi nghe bản demo, Tràm bị cuốn vào câu chuyện. Ca khúc nói về nỗi thù hận, sự đau đớn của người con gái bị phản bội – những cảm xúc tưởng như tiêu cực nhưng lại rất thật" - Hương Tràm chia sẻ. "Là nghệ sĩ, tôi bị chinh phục bởi sự chân thành trong cảm xúc. Càng thật, càng chạm"- Hương Tràm nói thêm.

Điều khiến "Ước anh nhiều nỗi buồn" trở nên đặc biệt chính là phần ca từ có phần gai góc, trực diện – khác xa với sự ẩn dụ mềm mại thường thấy trong âm nhạc của Hương Tràm.

Chính điều đó từng khiến cô và ê-kíp băn khoăn, nhưng cuối cùng, họ chọn giữ nguyên "sự thật" của cảm xúc. "Tôi nghĩ khán giả bây giờ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, không còn muốn nghe những lời hoa mỹ. Họ thích sự thật, thích đối diện với cảm xúc. Tôi muốn thử điều đó"- cô nói.

Hương Tràm chọn Trần Ngọc Vàng cho lần trở lại

Hương Tràm và Trần Ngọc Vàng trong MV mới

MV Ước anh nhiều nỗi buồn khắc họa hành trình "trả thù" trong tâm trí của cô gái bị phản bội. Trong không gian đầy khói, bụi, giấy báo và mưa gió, cô đối diện với người đàn ông từng yêu thương nay phản bội mình – hình ảnh được ví như "cú tát cảm xúc" mạnh nhất mà Hương Tràm từng thể hiện trong âm nhạc.

Trần Ngọc Vàng – nam diễn viên đang được chú ý trên màn ảnh Việt – hóa thân thành chàng "trap boy" phản bội, trong khi Lan Thy vào vai "tiểu tam". MV khai thác những khung hình cinematic tối tăm, đầy ám ảnh, nhưng cũng rất thật – như chính những vết thương tâm hồn mà người phụ nữ phải chịu đựng.

Hương Tràm tâm sự: "Khoảnh khắc tôi nhớ nhất là khi nhân vật nữ dùng chiếc máy ảnh từng chụp người yêu để ghi lại cảnh anh ta phản bội. Nếu điều đó xảy ra ngoài đời, chắc tôi sẽ đau đến nghẹt thở. Nhưng đó cũng là lúc người phụ nữ được 'giải thoát'. Tôi muốn ca khúc này là cách để phụ nữ dám đối diện với tổn thương của mình, dám thừa nhận rằng chúng ta có quyền yếu đuối, có quyền tức giận, và có quyền được bộc lộ".

Hương Tràm biết đối mặt với rủi ro nhưng cô muốn thử nghiệm cái mới

Trở lại sau 5 năm, Hương Tràm không chọn sự an toàn. "Ước anh nhiều nỗi buồn" vừa là màu sắc ballad quen thuộc, vừa là sự bứt phá trong cách thể hiện cảm xúc – trực diện, dữ dội, trần trụi hơn bao giờ hết. Cô nói: "Dù rủi ro, nhưng tôi thích cảm giác này. Âm nhạc sinh ra để nói sự thật, dù sự thật đôi khi khiến ta đau".

Hương Tràm gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành cùng mình trong chặng đường trở lại: "Tôi hi vọng ca khúc này sẽ chạm đến những người từng đau, từng yêu và từng yếu đuối – để mỗi người thấy mình đâu đó trong những nỗi buồn rất con người".