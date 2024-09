Hướng về miền Bắc yêu thương

Đại diện Báo Người Lao Động (bìa phải) trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Hà ChiẢnh: NGUYỄN HƯỞNG

Trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Hà Chi

Ngày 10-9, tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), đại diện Báo Người Lao Động đã trao số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ bạn đọc Báo Người Lao Động để hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Hà Chi (SN 2005, ở Đắk Nông), nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ). Bày tỏ xúc động khi nhận hỗ trợ, bà Đinh Thị Thịnh (mẹ nạn nhân Chi) gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và Báo Người Lao Động đã chia sẻ, động viên kịp thời với gia đình trong thời điểm đau buồn và khó khăn này.

Bà Thịnh cho biết là người dân tộc Mường, quê gốc ở huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), do cuộc sống vất vả nên gia đình vào Đắk Nông lập nghiệp từ năm 2007, khi đó Chi chưa tròn 2 tuổi. Theo bà Thịnh, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Chi có ý định đi học ở một số nơi, song do điều kiện gia đình, cháu đã vào học tại Trường Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng) và đang là sinh viên năm thứ 2 với nhiều ước mơ, hoài bão. "Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, cháu được nghỉ học nên xin phép gia đình ra Phú Thọ thăm họ hàng. Cháu đã định quay lại Đắk Nông nhưng do bão số 3 ảnh hưởng đến việc đi lại nên phải tạm hoãn. Hôm qua, cháu gọi điện báo với mẹ con đang chuẩn bị để đi vào Đắk Nông, ai ngờ trên đường đi qua cầu Phong Châu bằng xe máy thì gặp nạn" - giọng bà Thịnh nghẹn lại.

M.Chiến - N.Hưởng