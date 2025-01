Hương vị quê nhà nơi đất khách

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 dù diễn ra trong bối cảnh kinh tế khó khăn tại Canada nhưng người Việt tại đây vẫn chuẩn bị đón Tết với tinh thần lạc quan. Sinh sống và làm việc tại tỉnh bang British Columbia, chị Châu Lê chia sẻ tại Vancouver và Surrey, hai thành phố có đông người Việt, các hội chợ Tết vẫn diễn ra như thường lệ, thu hút nhiều người mua sắm.

Theo chị Châu, mặc dù thị trường việc làm khó khăn hơn nhưng giá cả hàng hóa Tết nhìn chung vẫn ổn định so với năm trước. Đáng chú ý, chính sách hạn chế nhập cư mới của chính phủ Canada đã có tác động tích cực đến thị trường bất động sản, giá thuê nhà có dấu hiệu giảm nhẹ, nhờ vậy chi tiêu Tết của người Việt năm nay thoải mái hơn.

Nhiều gia đình vẫn duy trì thói quen mua sắm các món ăn và hoa Tết truyền thống như bánh chưng, mứt dừa và đào, mai. Năm nay, gia đình chị Châu vẫn trang trí nhà cửa và làm một bữa cơm ấm cúng để đón Tết đoàn viên xa xứ.

Người Việt xa quê tham gia gói bánh chưng trong hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển tổ chức Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THỤY ĐIỂN

Lúc này không khí lễ hội đã rất rộn ràng trong cộng đồng người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc). Anh Phan Tấn Phát, người sáng lập Công ty Du lịch Đặt xe tại Đài Loan, kể rằng cộng đồng người Việt từ các huyện thị khác nhau tại Đài Loan vừa họp mặt trong chương trình "Xuân quê hương" thường niên do Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổ chức, cùng nhau thưởng thức những món ăn quen thuộc ngày Tết và xem những điệu múa mừng xuân.

Theo lời anh Phát, Đài Loan đang khoác lên mình tấm áo xuân rực rỡ. Hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ ở một số nơi tại Đài Bắc trong khi đường phố rực rỡ đèn hoa. Nhiều người chọn đi Cửu Phần, Thập Phần để thả thiên đăng, cầu mong một năm mới nhiều may mắn, sức khỏe và bình an. Không khí mua sắm Tết cũng sôi động từ tuần trước với các khu chợ đêm nhộn nhịp người qua lại.

"Phố Dihua nổi tiếng với các gian hàng bán đồ Tết tấp nập. Các chợ truyền thống và siêu thị cũng ngập tràn sắc xuân với đủ loại mặt hàng trang trí, bánh kẹo, trái cây và hoa. Ngoài việc mua sắm, chúng tôi thường tụ họp cùng bạn bè và tự tay chuẩn bị các món ăn ngày Tết. Nếu được nghỉ Tết, tôi thường tranh thủ đi vườn quýt để hái quýt và chụp ảnh. Quýt là loại trái cây không thể thiếu trong dịp Tết ở đây" - anh Phát bày tỏ.

Tết Ất Tỵ 2025 đánh dấu năm thứ 8 chị Phương Dung đón cái Tết xa nhà ở Nhật Bản. Nhờ tham gia hoạt động của các hội đoàn, gặp gỡ đồng hương nên chị Dung phần nào vơi đi nỗi nhớ hình ảnh pháo hoa và không khí sắm Tết ở quê nhà.

Chị Dung kể do chi phí sinh hoạt tăng cao so với mọi năm và ngày mùng 1 Tết trùng với ngày đi làm nên đa số người Việt tại Nhật Bản thường sẽ tự nấu ăn, cùng gia đình và bạn bè dùng bữa cơm truyền thống đơn giản sau một ngày làm việc. Nhiều người khác tranh thủ đến chùa, đền lấy quẻ may mắn đầu năm.

Một trường học tại Canada tổ chức đón Tết Nguyên đán Ảnh: CHÂU LÊ Lan tỏa Tết Việt Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức hoạt động gói bánh chưng vào ngày 22-1, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo bà con, từ các bậc phụ huynh đến các em nhỏ. Nhận đầy đủ nguyên liệu truyền thống như lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt heo cùng khung tre gói bánh, các thành viên tham gia không chỉ được hướng dẫn cách gói đúng chuẩn mà còn được lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa về nét đẹp "uống nước nhớ nguồn" và giá trị gia đình trong dịp Tết cổ truyền. Bánh chưng sau khi gói và luộc được trao tặng cho các gia đình trong cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa Tết Việt đến bạn bè quốc tế tại Thụy Điển. Phu nhân Đại sứ Phí Thu Hằng chia sẻ tại sự kiện: "Bánh chưng là biểu tượng văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam, gắn liền với truyền thống tôn kính tổ tiên và tinh thần đoàn kết của gia đình. Chúng tôi hy vọng thông qua hoạt động này, cộng đồng người Việt tại Thụy Điển sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị quý báu của dân tộc". Những ngày này, các cơ quan đại diện Việt Nam trên khắp thế giới đang tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt. Đó có thể là một buổi tất niên ấm cúng do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet - Lào, tổ chức hay lễ hội "Xuân Quê hương 2025 - Tết Đại đoàn kết" tại Fukuoka - Nhật Bản (với nhiều hoạt động nghệ thuật và khoảng 70 gian hàng giới thiệu ẩm thực cũng như hàng hóa chất lượng cao của hai nước). Ngày 18-1, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và ông Éric Pliez, Thị trưởng quận 20 Paris, cùng đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự chương trình "Tết APCV 2025 - Tinh hoa Việt Nam" của Hội Tôn vinh văn hóa Việt (APCV). Ngoài thưởng thức nhiều tiết mục văn hóa đặc sắc như biểu diễn võ Vovinam, múa lân…, khách mời được đặc biệt trải nghiệm văn hóa trà Việt cùng các nhà nghiên cứu, chuyên gia, doanh nhân trong lĩnh vực trà. Chương trình "Xuân Quê hương" không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt gặp gỡ, giao lưu, mà còn là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, mang đến bầu không khí rộn ràng và ấm áp của dịp Tết đến xuân về cho những người con xa xứ, cũng là dịp để bạn bè năm châu thêm hiểu, thêm yêu văn hóa truyền thống Việt Nam, đất nước con người Việt Nam. Dương Ngọc