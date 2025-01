HURC1 lên tiếng về chuyện tập calisthenic, chụp ảnh "nóng" ở metro số 1

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông thực hiện động tác "calisthenic" trên tàu metro đang di chuyển. Trong clip, người dùng tay nắm lấy thanh sắt phía trên tàu làm điểm tựa và "bước bộ trên không" trước sự chứng kiến của nhiều hành khách xung quanh.

Người đàn ông đu trên thanh sắt trong khi tàu metro đang chạy - Ảnh: HCMC METRO

Trong một đoạn clip khác, được ghi nhận vào ngày 22-1 vừa qua, một nhóm nhiều bạn trẻ tổ chức chụp hình tại ga Bến Thành. Đáng nói, những bạn trẻ này tổ chức chụp hình "thiếu vải". Sau khi được nhân viên nhà ga nhắc nhở, nhóm này mới thu dọn và rời đi.

Một nhóm bạn trẻ tổ chức chụp ảnh thiếu vải tại ga Bến Thành vào ngày 22-1 vừa qua - Ảnh: HURC

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho rằng đây là hành động đáng suy ngẫm của một cá nhân. Công ty nhấn mạnh mong muốn hành khách tuân thủ nội quy hoặc làm theo chỉ dẫn của nhân viên tại ga và trên tàu để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như sự thoải mái cho những người xung quanh. Dù trên tàu đã có đội ngũ bảo vệ riêng (mặc áo trắng), nhưng đôi khi không thể ngay lập tức có mặt tại hiện trường khi sự việc xảy ra.

Theo HURC1, trong thực tế hoạt động, bên cạnh sự đón nhận tích cực, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm văn hóa sử dụng metro, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của hành khách.

Điển hình, nhiều người vi phạm quy định về cửa và vạch cảnh báo an toàn, đứng chắn cửa ke ga và cửa tàu để chờ người thân lên xuống, gây nguy hiểm. Dù thời gian mở và đóng cửa tàu chỉ 30 giây, nhưng một số hành khách vẫn cố lao lên hoặc ra khỏi tàu khi cửa đang đóng. Ngoài ra, nhiều người bước qua vạch cảnh báo an toàn dù đã được nhắc nhở, buộc nhân viên nhà ga phải can thiệp liên tục.

Không chỉ vậy, tình trạng không xếp hàng, không làm thẻ, mang đồ ăn thức uống và thú cưng vào ga, hay sử dụng thang máy dành cho đối tượng ưu tiên không đúng mục đích cũng diễn ra thường xuyên. Nhân viên vận hành còn ghi nhận trường hợp một số người cởi bỏ trang phục, có hành vi thiếu thuần phong mỹ tục khi chụp ảnh tại ga, khiến đội ngũ phục vụ phải can thiệp, làm tăng khối lượng công việc vốn đã nhiều.

HURC1 cho biết trước các trường hợp hành khách không tuân thủ văn hóa sử dụng metro, đội ngũ nhân viên tại nhà ga phải nỗ lực nhắc nhở và giải quyết các tình huống phát sinh. Công ty mong muốn hành khách tiếp tục tuân thủ quy định, cùng nhau xây dựng và gìn giữ văn hóa metro, hướng đến một môi trường giao thông văn minh, hiện đại và an toàn hơn.