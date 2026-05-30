Hút du khách quốc tế nhờ thanh toán QR

Từ đầu tháng 4-2026, du khách Trung Quốc có thể sử dụng ví điện tử Alipay để quét mã VietQR Global tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và điểm du lịch trên khắp Việt Nam. Cùng với đó, dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng cho phép hơn 115 triệu tài khoản người dùng Hàn Quốc sử dụng ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng thuộc mạng lưới GLN International thanh toán tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận trên toàn quốc.

Doanh số tăng mạnh

Các giao dịch được xử lý theo thời gian thực, bảo đảm nhanh chóng và an toàn, tương tự trải nghiệm thanh toán tại thị trường nội địa của Trung Quốc và Hàn Quốc. Hệ thống cho phép thanh toán trực tiếp bằng đồng bản tệ của hai nước và đồng Việt Nam thông qua hạ tầng kết nối giữa các bên.

Theo thống kê sơ bộ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hệ thống thanh toán song phương Việt Nam - Trung Quốc mới triển khai từ đầu tháng 4 nhưng doanh số giao dịch đã tăng rất mạnh. Nếu trước đây doanh thu mỗi ngày chỉ ở mức vài trăm triệu đồng thì nay đã tăng lên nhiều tỉ đồng.

Du khách quốc tế thanh toán bằng mã QR tại chợ Bến Thành (TP HCM). Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán - NHNN, đánh giá việc kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với các thị trường lớn như Trung Quốc và Hàn Quốc mang lại nhiều tiện ích cho du khách, đồng thời hỗ trợ giao dịch thương mại và dịch vụ. "Trong năm nay, Việt Nam dự kiến tiếp tục mở rộng kết nối thanh toán QR với Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và Nhật Bản. Năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề để triển khai thanh toán song phương với nhiều thị trường lớn" - ông Tuấn cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), cho hay hiện Napas đã kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với Thái Lan, Lào và Campuchia cho cả hai chiều thanh toán. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ có tổng cộng 7 thị trường quốc tế được kết nối, với hơn 20 ngân hàng và trung gian thanh toán trong nước tham gia.

Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Huyền, thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối bán lẻ Sacombank, cho biết ngân hàng đã triển khai QR Global với Thái Lan, Campuchia, Lào và mới nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc.

Theo bà Huyền, xu hướng này không chỉ phục vụ khách Việt đi du lịch nước ngoài mà còn mở ra cơ hội phát triển thị trường thanh toán số ASEAN, giúp ngân hàng gia tăng nguồn ngoại tệ, mở rộng khai thác dữ liệu và phân tích hành vi khách hàng.

Cơ hội cho doanh nghiệp

Theo nghiên cứu của Visa và Mastercard về hành vi thanh toán du lịch năm 2025, khoảng 60% du khách tại Đông Nam Á ưu tiên sử dụng thẻ hoặc ví điện tử thay cho tiền mặt, cho thấy nhu cầu trải nghiệm thanh toán số thuận tiện đang tăng nhanh. Trong khi đó, báo cáo đối soát dữ liệu giữa các đơn vị trung gian thanh toán và cơ quan quản lý du lịch Việt Nam năm 2025 cho thấy doanh nghiệp (DN) có thể mất khoảng 15% doanh thu tiềm năng nếu chỉ chấp nhận thanh toán tiền mặt, trong khi khoảng 65% du khách quốc tế ưu tiên thanh toán qua thiết bị di động.

Ông Kelvin Utomo - Trưởng Bộ phận Sản phẩm và Giải pháp Visa Việt Nam, Lào và Campuchia - nhận định Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh của thương mại số, với mức độ sẵn sàng và tự tin cao của người tiêu dùng. Đây là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của thị trường Việt Nam so với nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Visa, có 3 xu hướng nổi bật đang định hình thị trường thanh toán số tại Việt Nam. Thứ nhất, hành vi người tiêu dùng chuyển mạnh sang thanh toán số và thanh toán không tiếp xúc. Thứ hai, Chính phủ cùng các đối tác trong hệ sinh thái thanh toán số đang thúc đẩy nhiều giải pháp hỗ trợ DN vừa và nhỏ, đặc biệt là hộ kinh doanh. Thứ ba, nhu cầu về trải nghiệm thanh toán an toàn, liền mạch, nhất là thanh toán xuyên biên giới và thanh toán chạm bằng điện thoại, ngày càng phổ biến. "DN cần xem việc chấp nhận thanh toán số không chỉ là chi phí mà là điều kiện cần để tăng trưởng trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh. Visa cũng đang phát triển các giải pháp thanh toán dựa trên phần mềm, cho phép DN chỉ cần dùng điện thoại thông minh mà không cần đầu tư thêm thiết bị chuyên dụng. Cách làm này giúp tiết giảm chi phí, đặc biệt phù hợp với DN nhỏ và hộ kinh doanh" - ông Kelvin nói.

Có thể thí điểm thanh toán bằng stablecoin Đại diện Công ty CP 9Pay, đơn vị trung gian thanh toán, thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng, cho biết đang phối hợp với Napas mở rộng thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, cho phép du khách từ Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia... sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử tại nước sở tại để quét mã QR và thanh toán trực tiếp tại Việt Nam. Đáng chú ý, trong khuôn khổ thí điểm tại Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng, 9Pay đang nghiên cứu triển khai thanh toán bằng stablecoin (tiền mã hóa ổn định) thông qua mã QR. Nếu được áp dụng hiệu quả, mô hình này có thể mở ra phương thức thanh toán thuận tiện hơn cho du khách từ Nga, Ấn Độ hoặc khu vực Trung Đông, đồng thời giúp các ví điện tử và nền tảng tài chính quốc tế kết nối sâu hơn với thị trường Việt Nam. "Mục tiêu của DN là xây dựng hệ sinh thái thanh toán giúp du khách chi tiêu tại Việt Nam thuận tiện như ở quốc gia của họ, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Việt Nam" - đại diện 9Pay cho biết.



