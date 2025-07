Hút khách lên phương tiện công cộng

Tại TP HCM, tuyến xe buýt số 154 khiến anh Nguyễn Văn Hải, ngụ phường Thủ Đức, thật sự hài lòng ngay từ lần đầu trải nghiệm.

Tự hào về thành phố

Anh Hải cho biết thấy xe buýt đi ngang đường Nguyễn Duy Trinh nhiều nên bước lên đi thử. Trên xe sạch sẽ, máy lạnh mát, di chuyển êm ái. Lúc đến gần trạm, anh bấm chuông, bước ra cửa chờ thì tài xế ân cần nói "Em cứ ngồi, tới trạm hãy ra, đứng trước dễ té lắm".

"Xe mới xanh và sạch, tài xế lịch sự, tôi chỉ mất vài giây để thanh toán vé qua thẻ ngân hàng" - anh Hải nói và so sánh trước đây đón xe buýt nhiều tuyến thường phải chuẩn bị tiền lẻ, nếu không có tiền lẻ, rất dễ bị nhân viên nhăn nhó. Với những tiến bộ này, anh khẳng định sẽ đi xe buýt thường xuyên hơn.

Không chỉ anh Hải, "công dân xe buýt" hiện đại không thua "công dân metro" khi 10 người lên xe thì quá nửa thanh toán không tiền mặt, chỉ lác đác người lớn tuổi trả theo cách truyền thống.

Hình ảnh xe buýt điện đã trở nên quen thuộc với người dân

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP HCM), thời gian qua, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số trong giao thông công cộng như đưa ứng dụng MultiGo vào giúp hành khách tra cứu lộ trình, mua vé dễ dàng. MultiGo cũng giúp sử dụng đa dạng phương tiện từ xe buýt, metro, buýt đường sông đến xe đạp công cộng. Ứng dụng này được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái di chuyển liền mạch, khuyến khích người dân giảm phụ thuộc vào xe cá nhân.

Không chỉ thế, việc phương tiện mới liên tục được đưa vào vận hành góp phần thu hút khách đi xe buýt. Dự kiến đầu tháng 8-2025, hàng trăm xe buýt mới được đơn vị trúng thầu 37 tuyến đưa vào vận hành. Trong đó Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines trúng thầu 35 tuyến, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải sinh thái Vinbus trúng thầu 2 tuyến.

Theo đề xuất của các đơn vị trúng thầu, 37 tuyến với 600 phương tiện gồm 256 xe điện, 43 xe CNG, 301 xe diesel. Trong số này, 557 phương tiện sản xuất năm 2025 mang đầy đủ yếu tố hiện đại, có máy POS thanh toán không tiền mặt cho hành khách.

Như vậy, việc đưa thêm phương tiện vào hoạt động sẽ nâng tổng số xe buýt điện toàn thành phố lên 419 xe điện, 523 xe buýt chạy CNG trên tổng số 2.214 phương tiện đang hoạt động.

Anh Trần Tuấn Tài, hành khách thường xuyên của xe buýt, quả quyết ngày càng nhiều xe buýt điện tham gia lưu thông sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng không khí cho người dân nội đô. Không chỉ vậy, ngắm những tuyến xe buýt mới chạy bằng điện khiến người dân tự hào hơn bởi TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại.

Tăng khả năng tiếp cận cho du khách

Với metro, nữ sinh viên Trịnh Hải My, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết bản thân thường đi metro số 1 từ trung tâm thành phố đến làng Đại học Thủ Đức. Hải My cảm nhận metro không chỉ xanh, sạch, an toàn mà còn tạo nhiều bất ngờ cho hành khách, như gần 2 tháng nay, bạn sử dụng thẻ ngân hàng BIDV để thanh toán thì đa số được miễn phí vé.

"Những ngày đầu em rất bất ngờ nhưng thời buổi 4.0, tất cả công dân đều phải chuyển đổi số nên việc ngân hàng chăm sóc, khuyến mãi khách hàng như vậy rất cần thiết, vừa giữ chân khách vừa góp phần cổ vũ tham gia phương tiện công cộng" - Hải My cho biết.

TP HCM đang hướng tới mục tiêu ngày càng nhiều người sử dụng phương tiện công cộng

Không chỉ metro, hành khách đi xe buýt, buýt đường sông cũng được miễn phí, tặng quà khi sử dụng các loại thẻ thanh toán nhiều tháng nay.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, để khuyến khích người dân thanh toán không tiền mặt, nhiều đơn vị phát hành thẻ đã phối hợp với trung tâm ưu đãi, khuyến mãi cho khách khi đi xe buýt từ cuối tháng 4 đến 30-6-2025 vừa qua.

Cụ thể, hành khách thanh toán qua thẻ MultiPass được miễn phí đi metro vào thứ hai, ưu đãi đi buýt đường sông và tặng quà vào thứ ba, miễn phí xe đạp công cộng vào thứ năm và miễn phí đi xe buýt vào thứ sáu. Ngoài ra, hành khách chỉ cần trả 5.000 đồng/lượt đi xe buýt từ cuối tháng 4 đến 31-12-2025, được tặng 100% giá trị giao dịch thanh toán chạm qua cổng soát vé tự động tại các ga metro, xe buýt thuộc hệ sinh thái MultiPass.

Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, nhận xét việc được tặng quà, miễn vé từ các đơn vị phát hành thẻ đã tạo sự thích thú, tạo thói quen thanh toán không tiền mặt và góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Còn ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM, cho hay ứng dụng công nghệ thông tin, đưa phương tiện mới vào phục vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ tài xế, tiếp viên cùng các chương trình ưu đãi cho hành khách đi xe buýt, metro, buýt đường sông, xe đạp công cộng… là nỗ lực của ngành giao thông. Điều này khẳng định cam kết mạnh mẽ của thành phố trong cung cấp dịch vụ vận tải công cộng chất lượng cao hơn.

Xe buýt hiện đại sẽ nâng cao đáng kể trải nghiệm của hành khách, từ sự thoải mái, an toàn cho đến việc giảm thiểu khí thải, góp phần vào mục tiêu giao thông xanh của đô thị. "Những ứng dụng như MultiGo, hệ thống thanh toán Open Loop cùng hàng loạt ưu đãi như tặng quà, miễn vé, tặng voucher nhằm thay đổi thói quen thanh toán của người dân, tăng cường niềm tin của người dùng cũng như khả năng tiếp cận cho cả du khách quốc tế đến TP HCM" - ông Lê Hoàn nói.

Nâng cao tỉ lệ hài lòng Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM, 2 năm 2023 - 2024 triển khai đấu thầu xe buýt đã mang lại kết quả tích cực với 419 xe buýt mới được đưa vào vận hành, trong đó có 140 xe điện. Việc đấu thầu còn góp phần giúp các doanh nghiệp vận tải đổi mới, chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự, qua đó "kéo" hành khách lên xe buýt và tăng tỉ lệ hài lòng đối với các tuyến. Ngoài ra, quá trình đưa xe buýt điện vào sử dụng đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch theo lộ trình của TP HCM.