Hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group

Theo đó, ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group ) - được hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 1-6.



Theo thông báo của Cục Hải quan Khánh Hòa, căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật Xuất cảnh, Quyết định số 444/QĐ-HQKH ngày 27-12-2023 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc giao quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thông báo huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (ngụ TP HCM).

Lý do huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh được đưa ra là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dụng Trung Nam đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Ông Lê Như Phước An – Phó Tổng giám đốc thường trực của Trung Nam Group, đơn vị vừa được “bêu tên” vì thiếu nợ thuế, cho hay liên quan đến việc nợ thuế 21 tỉ đồng vừa qua, bắt nguồn từ việc thuế nhập khẩu thiết bị dự án điện mặt trời Thuận Nam 450 MW, do hải quan Ninh thuận không đồng ý hồ sơ thủ tục miễn thuế do công ty lập khi có thay đổi chủ đầu tư dự án theo phê duyệt của UBND tỉnh.

"Nghĩa vụ này chỉ mới phát sinh sau đợt kiểm tra của Hải quan Ninh Thuận. Tuy nhiên, dù vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, chúng tôi đã cố gắng hoàn thành các nghĩa vụ của doanh nghiệp, đặc biệt là nghĩa vụ thuế và tài chính. Trong bối cảnh hiện nay, khoản thu này được chúng tôi sắp xếp từ những nguồn khác, qua việc này, chúng tôi cũng mong EVN sắp xếp xử lý các khoản chưa thanh toán của Trung Nam cùng đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn này”- ông An cho hay.

Trước đó, Trung Nam nợ quá hạn tại Chi cục Hải quan Ninh Thuận - Cục Hải quan Khánh Hòa trên 21 tỉ đồng và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.



Ngày 6-5, Cục Hải quan Khánh Hòa đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh (SN 1973, ngụ TP HCM) là người đại diện theo pháp luật của Trung Nam Group.



Lý do doanh nghiệp này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quyết định số 444/QĐ HQKH ngày 27-12-2023 do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.