Huy động lực lượng ứng phó cơn bão dị thường

Sáng sớm cùng ngày, cơ quan chức năng các xã, phường ven biển của tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng hỗ trợ ngư dân di chuyển tàu thuyền; giúp người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc vào sâu trong đất liền để tránh bão.

Ngư dân Trần Văn Thành (ngụ phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết tàu cá của ông đánh bắt trên vịnh Bắc Bộ. Ngay khi nắm bắt được thông tin bão số 5, ông đã nhanh chóng cho tàu trở về khu neo đậu tại Cảng Hới để trú tránh. "Nhiều năm đi biển, tôi thấy cơn bão này rất dị thường, di chuyển rất nhanh. Mong rằng bão sẽ không gây thiệt hại nặng cho người dân" - ông bày tỏ.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết để phòng chống bão số 5 và hoàn lưu sau bão, tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhanh chóng hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm "4 tại chỗ" phù hợp với từng địa bàn.

Ngoài Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An cũng được dự báo trực tiếp hứng chịu bão số 5. Từ 5 giờ ngày 24-8, Nghệ An đã cấm biển. Đến 12 giờ cùng ngày, tất cả tàu thuyền trên địa bàn đã vào nơi neo đậu an toàn.

Lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị sẵn sàng ứng cứu người dân ở vùng xung yếu khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các xã, phường ven biển, ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - yêu cầu phải kiên quyết di dời toàn bộ người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; tuyệt đối không để ai ở lại tàu thuyền khi bão đổ bộ. Ngoài ra, chính quyền xã, phường cần huy động lực lượng chằng chống nhà cửa và công trình công cộng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Trong ngày 24-8, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị đã lập 6 đoàn công tác trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm, vùng xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5. Kiểm tra khu neo đậu Nam Cửa Việt, bến cảng Mỹ Thủy và công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang yêu cầu lực lượng chức năng chú trọng công tác hậu cần để đối phó mưa lớn, ngập lụt, chia cắt giao thông. Ông cũng đề nghị các lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn người dân bảo vệ tài sản, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng cứu khi cần.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các xã, phường về công tác phòng chống bão số 5. Tỉnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương, di dời hơn 650 hộ dân với hơn 2.000 người ở xã Đan Hải đến nơi an toàn. Sở Tài chính đã cấp 6,9 tỉ đồng hỗ trợ 69 địa phương ứng phó bão. Ngành viễn thông địa phương cũng triển khai phương án dự phòng để duy trì thông tin liên lạc thông suốt.

TP Huế được dự báo bão số 5 tuy ít khả năng đổ bộ nhưng cũng nằm trong vùng ảnh hưởng. Lãnh đạo TP Huế đã yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương tuyệt đối không chủ quan. Hiện nay, 40 xã, phường đã có phương án ứng phó. Địa phương cũng đã có kế hoạch dự trữ 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô, 100.000 chai nước để cấp phát cho người dân...

Mỗi bệnh viện chuẩn bị 2 đội cấp cứu lưu động Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Gia Lai; các bệnh viện trực thuộc bộ... yêu cầu triển khai khẩn trương công tác phòng chống, ứng phó bão số 5. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trực cấp cứu 24/24 giờ; bố trí lãnh đạo trực chỉ huy; giám sát, kiểm tra bệnh viện trực thuộc, sẵn sàng ứng phó trước, trong và sau bão. Mỗi bệnh viện chuẩn bị tối thiểu 2 đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ khi được điều động; chủ động phương án sơ tán người bệnh; chằng giữ nhà cửa, thiết bị; chuẩn bị máy phát điện và nhiên liệu dự phòng... N.Dung



