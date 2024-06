Hủy hoại nhan sắc vì "thẩm mỹ viện" dỏm: Banh dung nhan, tàn vóc dáng

20 năm khốn khổ

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc (TP HCM), cho hay ông cùng ê-kíp các bác sĩ vừa nỗ lực để cứu một phụ nữ ở miền Tây tốn tiền tỉ sau nhiều lần nâng mũi nhưng bị biến dạng, co rút, bít tắc, chỉ còn thở bằng đường miệng. Trước đó, bệnh nhân đi làm đẹp nâng mũi tại nhiều cơ sở làm đẹp (đặt sóng nhân tạo, sụn, cấy mỡ tự thân) và đã qua 7 lần chỉnh sửa nhưng vẫn thất bại và phải chịu đựng khốn khổ suốt hơn 20 năm qua với chiếc mũi biến dạng. Đây là một trường hợp mũi bị biến dạng phức tạp, mô sẹo được hình thành co cứng do can thiệp phẫu thuật quá nhiều lần. Đầu mũi co rút, trụ mũi sụp hoàn toàn, sụn vách ngăn vẹo lệch nên phải tái cấu trúc toàn bộ mũi. Qua hơn 5 giờ, ê-kíp phẫu thuật đã cắt gọt vỏ sụn sườn hóa thạch, tái tạo lỗ thở mới.