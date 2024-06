Hủy hoại nhan sắc vì "thẩm mỹ viện" dỏm (*): Không có chuyên môn vẫn liều lĩnh hành nghề

Những con số giật mình

Theo thống kê, trên địa bàn TP HCM có 7.087 cơ sở cung ứng dịch vụ liên quan thẩm mỹ. Tuy nhiên, chỉ có 598 cơ sở là do Bộ Y tế và Sở Y tế cấp phép hoạt động, các cơ sở còn lại là do UBND quận, huyện và TP Thủ Đức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Như vậy, có gần 6.500 cơ sở hoạt động mà không qua cơ quan chuyên môn y tế thẩm định và cấp phép. Trong đó, có 2.175 cơ sở spa và chăm sóc da; 516 cơ sở phun, xăm, thêu trên da; 3.798 cơ sở cắt tóc, gội đầu, làm móng...

Theo quy định hiện nay của Bộ Y tế, các cơ sở thẩm mỹ, spa chỉ được thực hiện duy nhất phương pháp làm đẹp ít xâm lấn là xăm nhưng không được phép tiêm gây tê mà chỉ được bôi gây tê. Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không được thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (như phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể, xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.