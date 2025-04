Huyện đảo Lý Sơn sẽ thành đặc khu Lý Sơn

Ngày 16-4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc tổ chức lại huyện đảo Lý Sơn thành đơn vị hành chính cấp xã có tên gọi là đặc khu Lý Sơn.

Ngoài đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp 169/170 xã, phường, thị trấn của 12 huyện, thị xã, thành phố hiện nay thành 54 xã, phường mới (giảm 67,65% số xã, phường). Không thực hiện sắp xếp đối với 1 đơn vị hành chính (đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số).

Huyện đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao

Như vậy, sau sắp xếp tỉnh Quảng Ngãi có 56 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 49 xã, 6 phường và 1 đặc khu).

Cụ thể, TP Quảng Ngãi có 3 phường, 2 xã; thị xã Đức Phổ có 3 phường, 2 xã; các huyện: Bình Sơn 5 xã; Sơn Tịnh 4 xã; Nghĩa Hành 4 xã; Sơn Tây 3 xã; Minh Long 2 xã; Mộ Đức 4 xã; Tư Nghĩa 4 xã; Trà Bồng 6 xã; Sơn Hà 5 xã; Ba Tơ 8 xã và đặc khu Lý Sơn.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhằm tạo không gian, động lực mới để phát triển nhưng bảo đảm mục tiêu gần dân và sát dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư.

"Xã mới đi vào hoạt động từ ngày 1-7, tỉnh mới sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1-9. Từ nay đến các thời điểm nêu trên còn rất nhiều việc phải làm. Vì vậy các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của trung ương, thực hiện việc sắp xếp cán bộ thuộc thẩm quyền theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra và chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ cấp xã", bà Vân yêu cầu.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Cũng theo bà Vân, hiện đã có cán bộ tỉnh đăng ký về xã, cán bộ huyện đăng ký về xã, cán bộ huyện đăng ký về tỉnh. "Đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ được lấy ý kiến cử tri và trình HĐND tỉnh thông qua", bà Vân nói.

Huyện Lý Sơn nằm về phía đông bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, diện tích khoảng 10,39km², dân số trên 22.000 người.

Huyện Lý Sơn được thành lập ngày 1-1-1993 theo quyết định số 337 ngày 21-9-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), trên cơ sở toàn diện tích và dân số xã Bình Vĩnh và Bình Yên của huyện Bình Sơn. 2 xã này sau đó đổi tên thành xã Lý Vĩnh và Lý Hải.

Năm 2003, xã An Bình (đảo Bé) được thành lập với diện tích tự nhiên 69ha, 398 nhân khẩu, trên cơ sở tách từ xã Lý Vĩnh. Đồng thời, xã Lý Vĩnh, xã Lý Hải đổi tên thành xã An Hải, xã An Vĩnh.

Năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết 867, giải thể chính quyền 3 xã An Vĩnh, An Hải, An Bình. Lý Sơn trở thành huyện không có cấp xã.