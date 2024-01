(NLĐO)- Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, Thượng tá Lê Văn Mải cùng một số cán bộ chỉ huy của công an huyện này đã được luân chuyển công tác, trong đó ông Mải được điều động về làm Phó Phòng Phong trào Công an TP Hải Phòng.