Huỳnh Lập "vén màn" những chuyện kỳ bí tại bệnh viện

Trong mùa 7 này, Huỳnh Lập chọn bệnh viện - nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết làm bối cảnh chính xuyên suốt câu chuyện. Chính trong "chốn sinh tử" này, những mối nhân quả, tình thân, tình yêu và cả những oan hồn chưa siêu thoát được xâu chuỗi, tạo nên lớp truyện kịch tính, vừa rùng rợn vừa ám ảnh.

Huỳnh Lập và "Một nén nhang" mùa 7

Chủ đề mùa 7 là "Chốn sinh tử"

Diễn viên trong "Một nén nhang"

Câu chuyện xoay quanh Thủy

Cô bắt đầu hành trình chông chênh giữa hai bờ sinh tử

Mở đầu "chốn sinh tử" là câu chuyện về Thủy - cô gái trẻ vừa thoát chết sau một lần nghĩ quẩn vì bi kịch tình cảm với người yêu Đại. May mắn sống sót trong tình trạng hôn mê, Thủy bắt đầu hành trình chông chênh giữa hai bờ sinh tử.

Đồng hành cùng Thủy là người em trai Dương, một thực tập sinh ngành Y, vừa mang tình thương, vừa ôm giận khi chứng kiến sự yếu đuối của chị. Trong bệnh viện, Thủy còn gặp Hương, một cô lao công bí ẩn, người dường như hiểu rõ những uất khuất tâm linh đang bủa vây Thủy.

Và trên tất cả, bóng dáng oan hồn của Đại vẫn luẩn quẩn, tạo nên lớp kịch tính khó lường cho câu chuyện.

Huỳnh Lập khuyên nhủ cuộc sống luôn đáng trân trọng hơn cái chết vội vàng

Thông qua những nhân vật, Huỳnh Lập không chỉ khắc họa nỗi day dứt, tuyệt vọng của con người khi đứng trước ranh giới sinh tử, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự sống, khuyên nhủ cuộc sống luôn đáng trân trọng hơn cái chết vội vàng.

Huỳnh Lập trong hậu trường

"Mỗi tập "Một nén nhang" đều là một thử thách mới. Tôi không muốn khán giả chỉ xem để sợ, mà mong có thể khiến khán giả suy ngẫm sau khi tập phim kết thúc. Tôi nghĩ chính điều đó đã giúp giữ họ ở lại với tôi để phim đã đi được đến mùa thứ 7.

Ở mùa này, tôi không chỉ kể chuyện tâm linh, mà còn muốn nói về sự sống, về tâm lý con người khi đứng trước lằn ranh sinh tử. Bệnh viện chính là nơi hiện thực hóa ý tưởng ấy" - Huỳnh Lập thổ lộ.

Điều đặc biệt là ngay trong tập mở màn mùa 7, câu chuyện của Thủy và bi kịch tự tử không chỉ gây rùng mình, mà còn tạo sự đồng cảm sâu sắc cho các khán giả.

Loạt "Một nén nhang" được phát trên kênh YouTube của Huỳnh Lập.