Huỳnh Phương, Phương Lan khốn đốn vì phim "ăn cơm trước kẻng"

Nhà sản xuất phim "Phòng trọ ma bầu" ngày 10-10 công bố hình ảnh, video clip đầu tiên của phim.

Nhân vật của Huỳnh Phương sợ hãi khi bạn gái báo có thai

Gấp rút tìm đến bạn thân bàn kế

Bỏ trốn khỏi trách nhiệm

Phương Lan và Huỳnh Phương đối mặt

Tác phẩm khai thác chuyện "ăn cơm trước kẻng" thời hiện đại dưới lăng kính hài hước pha lẫn yêu tố kinh dị.

Nam diễn viên Huỳnh Phương và Phương Lan vào vai một cặp đôi đối diện với kết quả của chuyện "ăn cơm trước kẻng". Khi nhân vật Phương Lan thông báo mang thai, nhân vật của Huỳnh Phương vội cầu cứu bạn thân (Anh Tú đóng) để bỏ trốn.

Cả hai thuê một nhà trọ cũ kỹ tại vùng quê. Thế nhưng, trái ngược với lời giới thiệu ngọt ngào của bà chủ nhà, ngôi nhà này lại ẩn chứa hàng loạt hiện tượng kỳ lạ từ những âm thanh bí ẩn cho đến "hồn ma mang bầu" bất ngờ xuất hiện giữa đêm đưa cả hai vào hành trình kỳ dị đầy oái oăm.

Phim do Ngụy Minh Khang đạo diễn, dự kiến ra rạp từ 7-11.

Video clip phim "Phòng trọ ma bầu"



