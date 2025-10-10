HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giải trí

Huỳnh Phương, Phương Lan khốn đốn vì phim "ăn cơm trước kẻng"

Minh Khuê

(NLĐO) – Diễn viên Huỳnh Phương và Phương Lan phối hợp thành bộ đôi "hài bung nóc" trong phim kinh dị - hài "Phòng trọ ma bầu".

Nhà sản xuất phim "Phòng trọ ma bầu" ngày 10-10 công bố hình ảnh, video clip đầu tiên của phim.

Huỳnh Phương, Phương Lan khốn đốn vì "ăn cơm trước kẻng" - Ảnh 2.

Nhân vật của Huỳnh Phương sợ hãi khi bạn gái báo có thai

Huỳnh Phương, Phương Lan khốn đốn vì "ăn cơm trước kẻng" - Ảnh 3.

Gấp rút tìm đến bạn thân bàn kế

Huỳnh Phương, Phương Lan khốn đốn vì "ăn cơm trước kẻng" - Ảnh 4.

Huỳnh Phương, Phương Lan khốn đốn vì "ăn cơm trước kẻng" - Ảnh 5.

Bỏ trốn khỏi trách nhiệm

Huỳnh Phương, Phương Lan khốn đốn vì "ăn cơm trước kẻng" - Ảnh 6.

Huỳnh Phương, Phương Lan khốn đốn vì "ăn cơm trước kẻng" - Ảnh 7.

Phương Lan và Huỳnh Phương đối mặt

Tác phẩm khai thác chuyện "ăn cơm trước kẻng" thời hiện đại dưới lăng kính hài hước pha lẫn yêu tố kinh dị.

Nam diễn viên Huỳnh Phương và Phương Lan vào vai một cặp đôi đối diện với kết quả của chuyện "ăn cơm trước kẻng". Khi nhân vật Phương Lan thông báo mang thai, nhân vật của Huỳnh Phương vội cầu cứu bạn thân (Anh Tú đóng) để bỏ trốn.

Cả hai thuê một nhà trọ cũ kỹ tại vùng quê. Thế nhưng, trái ngược với lời giới thiệu ngọt ngào của bà chủ nhà, ngôi nhà này lại ẩn chứa hàng loạt hiện tượng kỳ lạ từ những âm thanh bí ẩn cho đến "hồn ma mang bầu" bất ngờ xuất hiện giữa đêm đưa cả hai vào hành trình kỳ dị đầy oái oăm.

Phim do Ngụy Minh Khang đạo diễn, dự kiến ra rạp từ 7-11.

Video clip phim "Phòng trọ ma bầu"


Chồng cũ Phương Lan phản bác bài tố của cô: Đụng đến mẹ, danh dự thì phải lên tiếng

Chồng cũ Phương Lan phản bác bài tố của cô: Đụng đến mẹ, danh dự thì phải lên tiếng

(NLĐO) - Sau khi diễn viên Phương Lan đăng tâm thư tố Phan Đạt lên trang cá nhân thì chồng cũ của cô cũng sớm phản hồi lại bằng video clip dài.

Diễm My 9X, Nhã Phương, Lan Ngọc sánh đôi Mạc Văn Khoa, Quang Tuấn, Hải Nam

(NLĐO) – Bộ ba mỹ nhân Việt: Diễm My 9X, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc hóa nữ sinh với áo dài trắng xinh đẹp, sánh đôi bên Mạc Văn Khoa, Quang Tuấn, Hải Nam trong bộ ảnh quảng bá cho phim “1990” do Nhất Trung đạo diễn.

Huỳnh Phương Phương Lan ăn cơm trước kẻng Phòng trọ ma bầu
