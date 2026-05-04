Pháp luật

Hy hữu vụ đào mộ 50 năm vì… nhầm lẫn

T.Trực

(NLĐO) – Công an xác minh ngôi mộ 50 năm bị đào bới ở Quảng Ngãi là do nhầm lẫn.

Ngày 4-5, ông Võ Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết công an xã Trà Giang đã làm rõ vụ ngôi mộ hơn 50 năm bất ngờ bị đào trộm.

Theo ông Hưng, sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Trà Giang đã mời các bên đến làm việc, làm rõ động cơ, mục đích của việc tự ý đào ngôi mộ, cùng với đó tránh tâm lý hoang mang trong dư luận về sự việc.

Hy hữu vụ đào mộ 50 năm vì… nhầm lẫn - Ảnh 1.

Ngôi mộ bị đập phá, đào xới do nhầm lẫn

Kết quả xác minh 2 người trực tiếp đào mộ cũng có một ngôi mộ lâu năm của người thân ở khu vực trên. Cho rằng ngôi mộ này là của người thân mình nên họ đã tiến hành đào mộ với mục đích di dời về khu mộ của gia đình chôn cất.

"Đây là sự việc nhầm lẫn, các bên cũng đã tự thỏa thuận với nhau, khắc phục sau sự cố nhầm lẫn", ông Hưng nói.

Trước đó, sáng 2-5, người thân anh L.T.T.(ngụ xã Trà Giang) phát hiện ngôi mộ của chú ruột anh T. ở thôn 1, xã Trà Giang đang có người đập phá phần xây dựng phía bên trên ngôi mộ.

Gia đình sau đó hô hoán, 2 người đang đào mộ sau đó bỏ đi.

Vụ việc khiến gia đình anh T. lo lắng bởi ngôi mộ của người chú ruột yên vị hơn 50 năm bị đào xới vô cớ. Cả nhà cũng không rõ động cơ, mục đích việc đào trộm mộ vì lý do gì.

Vụ việc sau đó được gia đình anh T. báo cho chính quyền, công an xã Trà Giang.

Rợn người lời khai của kẻ đào mộ, trộm hài cốt để tống tiền 5 tỉ đồng

(NLĐO)- Do nợ nần, người cháu họ ở Thanh Hóa đã ra khu nghĩa trang đào mộ, trộm hài cốt người chú của mình mang đi cất giấu rồi nhắn tin tống tiền 5 tỉ đồng

Đào mộ, trộm hài cốt rồi tống tiền 5 tỉ đồng

(NLĐO)- Kẻ đào mộ, trộm hài cốt người đã khuất, tống tiền 5 tỉ đồng gây xôn xao dự luận ở Thanh Hóa đã bị lực lượng công an bắt giữ

Đào mộ, trộm hài cốt để "tống tiền" 300 triệu đồng

(NLĐO)- Sau khi đào mộ, lấy trộm hài cốt của bố chồng bà Q., Nho đã điện thoại yêu cầu gia đình phải chuyển cho hắn số tiền 300 triệu đồng, nếu không hài cốt sẽ bị tiêu hủy

tỉnh Quảng Ngãi Chủ tịch UBND công an xã
