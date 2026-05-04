Hy hữu vụ đào mộ 50 năm vì… nhầm lẫn

Ngày 4-5, ông Võ Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết công an xã Trà Giang đã làm rõ vụ ngôi mộ hơn 50 năm bất ngờ bị đào trộm.
Theo ông Hưng, sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Trà Giang đã mời các bên đến làm việc, làm rõ động cơ, mục đích của việc tự ý đào ngôi mộ, cùng với đó tránh tâm lý hoang mang trong dư luận về sự việc.
Kết quả xác minh 2 người trực tiếp đào mộ cũng có một ngôi mộ lâu năm của người thân ở khu vực trên. Cho rằng ngôi mộ này là của người thân mình nên họ đã tiến hành đào mộ với mục đích di dời về khu mộ của gia đình chôn cất.
"Đây là sự việc nhầm lẫn, các bên cũng đã tự thỏa thuận với nhau, khắc phục sau sự cố nhầm lẫn", ông Hưng nói.
Trước đó, sáng 2-5, người thân anh L.T.T.(ngụ xã Trà Giang) phát hiện ngôi mộ của chú ruột anh T. ở thôn 1, xã Trà Giang đang có người đập phá phần xây dựng phía bên trên ngôi mộ.
Gia đình sau đó hô hoán, 2 người đang đào mộ sau đó bỏ đi.
Vụ việc khiến gia đình anh T. lo lắng bởi ngôi mộ của người chú ruột yên vị hơn 50 năm bị đào xới vô cớ. Cả nhà cũng không rõ động cơ, mục đích việc đào trộm mộ vì lý do gì.
Vụ việc sau đó được gia đình anh T. báo cho chính quyền, công an xã Trà Giang.
Bình luận (0)