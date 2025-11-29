Hy vọng cho bệnh nhân ung thư tụy nhờ tiến bộ phẫu thuật

Ung thư tụy là bệnh lý ác tính có tiên lượng rất xấu. Do khởi phát âm thầm và tiến triển nhanh, phần lớn bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi khối u đã xâm lấn hoặc di căn. Đến nay, dù đã có nhiều tiến bộ trong điều trị đa mô thức như hóa trị, xạ trị, miễn dịch... song phẫu thuật triệt căn vẫn là cơ hội duy nhất giúp người bệnh có khả năng khỏi bệnh.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi điều trị ung thư. Ảnh: Mai Thanh

Thông tin trên được PGS-TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nêu tại hội thảo "Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị ung thư tụy" ngày 29-11.

Theo Tổ chức ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN), mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 1.250 ca mắc mới và 1.220 ca tử vong do ung thư tụy, gần như tương đương nhau. Nguyên nhân bệnh chưa được xác định rõ; các yếu tố nguy cơ gồm hút thuốc, béo phì, di truyền, đái tháo đường, chế độ ăn và lối sống ít vận động.

Ung thư tụy tiến triển âm thầm, giai đoạn sớm hầu như không có triệu chứng đặc hiệu, biểu hiện mơ hồ nên thường được phát hiện tình cờ. Người bệnh có thể đau vùng thượng vị, dễ nhầm với đau dạ dày. Một số dấu hiệu như đau bụng, vàng da, nước tiểu sẫm, suy nhược, chán ăn… có thể cảnh báo bệnh.

Việc chẩn đoán khó khăn do tụy nằm sau dạ dày, các xét nghiệm chỉ mang tính gợi ý. Dù kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiến bộ, phát hiện sớm ung thư tụy vẫn là thách thức lớn.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật điều trị ung thư tụy cũng rất phức tạp, tỉ lệ sống sau 5 năm của người bệnh hiện dưới 50%. Trong các phương pháp điều trị, phẫu thuật triệt căn vẫn là cơ hội duy nhất giúp bệnh nhân có thể khỏi bệnh.

Phẫu thuật nội soi và robot ngày càng chứng minh lợi ích trong cắt khối tá tụy, song đòi hỏi kỹ năng bậc cao. Những tiến bộ trong hai thập kỷ qua đã góp phần cải thiện đáng kể tiên lượng của bệnh lý ác tính này.

Tại hội thảo, chuyên gia Nhật Bản chia sẻ kỹ thuật xâm lấn tối thiểu giúp giảm biến chứng và rút ngắn hồi phục cho bệnh nhân ung thư tụy. Tới đây, Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo sẽ hỗ trợ Bạch Mai đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia và triển khai nghiên cứu hợp tác.