Hy vọng cho bệnh nhân ung thư tụy nhờ tiến bộ phẫu thuật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hy vọng cho bệnh nhân ung thư tụy nhờ tiến bộ phẫu thuật

N.Dung

(NLĐO) - Ung thư tụy tiến triển âm thầm, dễ nhầm với bệnh khác nên thường phát hiện muộn, tiên lượng xấu và tỷ lệ sống rất thấp.

Ung thư tụy là bệnh lý ác tính có tiên lượng rất xấu. Do khởi phát âm thầm và tiến triển nhanh, phần lớn bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi khối u đã xâm lấn hoặc di căn. Đến nay, dù đã có nhiều tiến bộ trong điều trị đa mô thức như hóa trị, xạ trị, miễn dịch... song phẫu thuật triệt căn vẫn là cơ hội duy nhất giúp người bệnh có khả năng khỏi bệnh.

img

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi điều trị ung thư. Ảnh: Mai Thanh

Thông tin trên được PGS-TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nêu tại hội thảo "Cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị ung thư tụy" ngày 29-11.

Theo Tổ chức ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN), mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 1.250 ca mắc mới và 1.220 ca tử vong do ung thư tụy, gần như tương đương nhau. Nguyên nhân bệnh chưa được xác định rõ; các yếu tố nguy cơ gồm hút thuốc, béo phì, di truyền, đái tháo đường, chế độ ăn và lối sống ít vận động.

Ung thư tụy tiến triển âm thầm, giai đoạn sớm hầu như không có triệu chứng đặc hiệu, biểu hiện mơ hồ nên thường được phát hiện tình cờ. Người bệnh có thể đau vùng thượng vị, dễ nhầm với đau dạ dày. Một số dấu hiệu như đau bụng, vàng da, nước tiểu sẫm, suy nhược, chán ăn… có thể cảnh báo bệnh.

Việc chẩn đoán khó khăn do tụy nằm sau dạ dày, các xét nghiệm chỉ mang tính gợi ý. Dù kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiến bộ, phát hiện sớm ung thư tụy vẫn là thách thức lớn.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật điều trị ung thư tụy cũng rất phức tạp, tỉ lệ sống sau 5 năm của người bệnh hiện dưới 50%. Trong các phương pháp điều trị, phẫu thuật triệt căn vẫn là cơ hội duy nhất giúp bệnh nhân có thể khỏi bệnh.

Phẫu thuật nội soi và robot ngày càng chứng minh lợi ích trong cắt khối tá tụy, song đòi hỏi kỹ năng bậc cao. Những tiến bộ trong hai thập kỷ qua đã góp phần cải thiện đáng kể tiên lượng của bệnh lý ác tính này.

Tại hội thảo, chuyên gia Nhật Bản chia sẻ kỹ thuật xâm lấn tối thiểu giúp giảm biến chứng và rút ngắn hồi phục cho bệnh nhân ung thư tụy. Tới đây, Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo sẽ hỗ trợ Bạch Mai đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia và triển khai nghiên cứu hợp tác.

Tin liên quan

Đi ngoài ra máu, tưởng mắc bệnh trĩ không ngờ ung thư tiêu hoá

Đi ngoài ra máu, tưởng mắc bệnh trĩ không ngờ ung thư tiêu hoá

(NLĐO) - Dù bị đi ngoài ra máu một thời gian dài nhưng người phụ nữ không chịu đi khám và nghĩ mình chỉ mắc bệnh trĩ, đến khi vào bệnh viện tình trạng ung thư trực tràng đã rất nguy kịch.

6 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan nhiều người bỏ sót

(NLĐO) - Nhiều dấu hiệu có thể bị lầm lẫn với bệnh da liễu, tiêu hóa... nhưng lại là lời cảnh báo về bệnh ung thư gan.

Ung thư gan ở người trẻ: Biết sớm, trị lành

Ung thư gan liên quan mật thiết đến bệnh viêm gan siêu vi B, C và tình trạng lạm dụng bia rượu gây xơ gan. Đối tượng nguy cơ nên tầm soát sức khỏe 6 tháng/lần để biết bệnh, chữa sớm

điều trị ung thư ung thư tiêu hoá ung thư tuỵ dấu hiệu ung thư tuỵ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo