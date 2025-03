IATA trao chứng nhận An toàn khai thác cho ACV và sân bay Phú Quốc

Lễ công bố và trao chứng nhận An toàn khai thác mặt đất theo tiêu chuẩn quốc tế (ISAGO) của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc tổ chức ngày 3-3. Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thanh Hương - Giám đốc quốc gia của IATA tại Việt Nam, ông Philip Odhiambo, Chủ tịch hiệp hội các Cảng hàng không khai thác tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Đại diện lãnh đạo IATA trao chứng nhận ISAGO cho Đại diện lãnh đạo ACV

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng HKQT Phú Quốc đạt chứng nhận An toàn khai thác mặt đất theo tiêu chuẩn quốc tế (ISAGO) vào ngày 3-2-2025 sau khi xuất sắc vượt qua kỳ đánh giá của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA).

Trước đó, đoàn chuyên gia của IATA đã đến làm việc, thực hiện chương trình đánh giá chi tiết công tác phục vụ mặt đất tại ACV và Cảng HKQT Phú Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế do IATA ban hành và triển khai.

Cụ thể, các chuyên gia IATA đã đánh giá sự tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn ISAGO về cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý an toàn chất lượng, an ninh, đào tạo, quy trình bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị. Đồng thời đánh giá các hoạt động khai thác mặt đất như: Kiểm soát tải; phục vụ hành khách và hành lý; phục vụ sân đỗ; phục vụ kéo, đẩy máy bay; phục vụ hàng hóa. Qua việc kiểm tra hệ thống quản lý tại ACV và đánh giá quy trình vận hành thực tế, tài liệu hồ sơ của Cảng HKQT Phú Quốc, mọi yêu cầu, tiêu chuẩn khắt khe đặt ra đã được đáp ứng.

Phát biểu tại lễ trao chứng nhận, bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc quốc gia của IATA tại Việt Nam, cho biết: "ISAGO không chỉ là một cuộc kiểm định mà còn là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn mặt đất trong ngành hàng không. Chương trình ISAGO đánh giá các tiêu chí từ quy trình vận hành đến quản lý rủi ro, đào tạo và an toàn thiết bị. Việc đạt được chứng nhận này có nghĩa là ACV đã đạt chất lượng xuất sắc trong hoạt động mặt đất của mình. Thành tích này đưa ACV vào danh sách các nhà khai thác cảng hàng không coi sự an toàn là ưu tiên hàng đầu. ISAGO và việc tuân thủ không chỉ là một bài tập kiểm tra, mà là một cam kết liên tục giữa các lần đăng ký, công nhận và kiểm định, các tiêu chuẩn phải luôn giữ vững và không thay đổi".

Đại diện lãnh đạo IATA trao chứng nhận ISAGO cho Đại diện lãnh đạo Cảng HKQT Phú Quốc. Ảnh: ACV

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc ACV, nhấn mạnh: "ACV cam kết sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng dịch vụ, không ngừng cải tiến và đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách và đối tác. Chúng tôi mong muốn các cảng hàng không mà ACV đang quản lý và khai thác sẽ tiếp tục được IATA hỗ trợ đánh giá và cấp chứng nhận quan trọng này, góp phần khẳng định năng lực, kinh nghiệm của ACV trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật và thương mại mặt đất. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để thu hút thêm nhiều hãng hàng không mở rộng đường bay đến các điểm đến của Việt Nam".

Khởi động từ năm 2007, ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) là tiêu chuẩn đánh giá mức độ an toàn khai thác dành cho các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất áp dụng bởi hơn 290 đơn vị tại gần 300 sân bay toàn cầu. Được phát triển bởi Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), ISAGO nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động đất trên sân bay được thực hiện an toàn và hiệu quả.

Theo xu thế phát triển của thế giới, ISAGO đã trở thành điều kiện tiên quyết cho mọi hợp tác trong tương lai ở lĩnh vực vận tải hàng không. Ngoài ra, chứng chỉ ISAGO còn giúp tạo ra một tiêu chuẩn chung cho toàn ngành hàng không.