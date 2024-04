Igor Frolov "xé" Áo vàng tại chặng 4 Cúp truyền hình TP HCM 2024

Trên cung đường 124km từ Hòa Bình về Hà Nội, các tay đua thi đấu quyết liệt với mục tiêu chinh phục các danh hiệu. Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang chủ động dẫn đầu đoàn đua nhằm bảo vệ Áo vàng và Áo xanh cho Petr Rikunov.



Tuy nhiên, khi còn cách đích hơn 30km, Rikunov bất ngờ gặp sự cố ngã xe, buộc phải dừng lại sửa chữa. Nắm bắt cơ hội, nhóm ngoại binh mạnh gồm Igor Frolov (TP HCM New Group), Ivannov Timofei (TP HCM Vinama), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Mihkel Raim (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Martin Lass (620 Châu Thới Vĩnh Long) cùng hai tay đua Việt Nam Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã bứt phá ngoạn mục, tạo khoảng cách với tốp đông phía sau.

Dù Rikunov và đồng đội nỗ lực rượt đuổi sau khi khắc phục sự cố, họ vẫn không thể thu hẹp khoảng cách hơn 1 phút với tốp đầu. Các ê kíp từ Đồng Nai và Đồng Tháp cũng hỗ trợ An Giang rượt đuổi nhưng không thành công.

Kéo nhau về đích thành công, chiến thắng chặng thuộc về Martin Lass (620 Châu Thới Vĩnh Long). Có mặt trong tốp về đầu, Igor Frolov (TP HCM New Group) đã "xé" Áo vàng từ tay đồng hương Rikunov, và Nguyễn Tuấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) - tay đua Việt Nam duy nhất trong tốp đầu - soán ngôi Áo cam của Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai).

Danh hiệu Áo trắng vẫn thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) và ngôi nhất đồng đội vẫn trong tay đội TP HCM Vinama.

Có mặt trong tốp về đầu, Igor Frolov (TP HCM New Group - áo xanh giữa) đã "xé" Áo vàng từ tay đồng hương Rikunov

Ngày 7-4, các tay đua sẽ tranh tài chặng 5 với vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) dài 42,5 km.