Thể thao

Inter Miami ra tay, Casemiro sắp “sưu tập” đủ Messi và Ronaldo

Đăng Minh

(NLĐO) – Casemiro nhận được sự quan tâm lớn từ Inter Miami trong thương vụ có thể giúp anh trở thành cầu thủ thứ 28 từng thi đấu cùng cả Ronaldo và Messi.

Tiền vệ người Brazil Casemiro đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng khi chuẩn bị chia tay Man United vào cuối mùa giải, thời điểm hợp đồng của anh đáo hạn.

Nguồn tin từ SunSport cho biết Casemiro vừa có chuyến nghỉ ngắn ngày tại Miami cùng bà xã Anna.

Đây không đơn thuần là kỳ nghỉ, còn là dịp để tiền vệ bước sang tuổi 34 vào tuần tới khảo sát môi trường sống, cân nhắc khả năng chuyển đến Mỹ thi đấu sau World Cup 2026.

Inter Miami, đội bóng thuộc giải Nhà nghề Mỹ (MLS) là một trong số nhiều CLB đang cân nhắc chiêu mộ cựu tiền vệ Real Madrid.

Đội bóng do huyền thoại David Beckham sở hữu đã đưa Casemiro lên vị trí ưu tiên trong danh sách mục tiêu tuyến giữa, sau khi Sergio Busquets tuyên bố giải nghệ vào năm ngoái.

Thương vụ chuyển đến đội bóng bang Florida sẽ giúp Casemiro trở thành đồng đội của siêu sao Lionel Messi, đối thủ quen thuộc trong các trận "Siêu kinh điển" trước đây.

Inter Miami ra tay, Casemiro sắp “sưu tập” đủ Messi và Ronaldo - Ảnh 1.

Casemiro và Lionel Messi từng nhiều lần đối đầu trong các trận "Siêu kinh điển" bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: GABRIEL BOUYS

Điều này đồng nghĩa Casemiro sẽ gia nhập danh sách hiếm hoi những cầu thủ từng chơi cùng cả Messi lẫn Cristiano Ronaldo.

Casemiro trước đó đã có nhiều năm sát cánh cùng siêu sao người Bồ Đào Nha tại Real Madrid, cùng nhau giành 5 chức vô địch Champions League.

Inter Miami ra tay, Casemiro sắp “sưu tập” đủ Messi và Ronaldo - Ảnh 2.

Casemiro từng nhiều năm sát cánh cùng Cristiano Ronaldo trong màu áo Real Madrid. Ảnh: Team Talk

Hiện đã có 27 cầu thủ trong lịch sử từng chơi cùng cả hai siêu sao lớn nhất bóng đá đương đại.

Danh sách những cầu thủ từng thi đấu cùng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo

Angel Di Maria

Sergio Ramos

Gerard Pique

Gonzalo Higuain

Paulo Dybala

Carlos Tevez

Keylor Navas

Deco

Achraf Hakimi

Alejandro Garnacho

Lisandro Martinez

Vitinha

Nuno Mendes

Danilo Pereira

Gabriel Heinze

Miralem Pjanic

Arthur Melo

Andre Gomes

Nelson Semedo

Francisco Trincao

Renato Sanches

Pablo Sarabia

Henrik Larsson

Martin Caceres

Ezequiel Garay

Fernando Gago

Gonzalo Martinez

Ngoài Inter Miami, tiền vệ sinh năm 1992 còn nhận được sự quan tâm từ FC Porto, Sao Paulo và một số CLB tại Ả Rập Saudi, trong đó có khả năng tái hợp Ronaldo tại Al-Nassr.

Đội bóng thời niên thiếu Sao Paulo dự kiến đề nghị Casemiro hợp đồng 2 năm kèm tùy chọn làm việc cho CLB sau khi giải nghệ.

Tuy nhiên, viễn cảnh sang Mỹ để sát cánh cùng Messi đang là lựa chọn đáng chú ý nhất. 

Man United đã quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm trong hợp đồng của Casemiro, vốn được ký từ năm 2022.

Đội chủ sân Old Trafford quyết tâm không lặp lại cách tiếp cận ngắn hạn trong chuyển nhượng, điều từng gây ra nhiều vấn đề trong quá khứ.

Casemiro là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại "Quỷ đỏ", với mức gần 350.000 bảng Anh mỗi tuần.

Man United đang thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ, với các mục tiêu gồm Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba và Alex Scott.


