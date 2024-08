iPhone 16 sắp lộ diện: Nhà máy ở Trung Quốc gấp rút tuyển dụng với lương khủng

Việc chuẩn bị cho sự ra mắt của iPhone 16 trên toàn cầu đang bước vào giai đoạn "nước rút" nên nhu cầu tuyển dụng của Foxconn cũng tăng đột biến. Mức lương tăng dần đều, từ 25 nhân dân tệ/giờ vào tháng 7-2024 lên 26 nhân dân tệ/giờ vào đầu tháng 8 và hiện ở mức 27 nhân dân tệ/giờ. Trong khi đó, mức lương trong nhiều tháng trước chỉ khoảng 20 nhân dân tệ/giờ.

Mức lương này có khả năng cao thêm khi Apple gấp rút chuẩn bị cho sự kiện ra mắt iPhone 16 của nhà "Táo khuyết" vào tháng 9 tới.

Sau khi cộng thêm tiền làm thêm giờ và khấu trừ khoản tiền an sinh xã hội, mức lương hằng tháng của công nhân có thể hơn 7.000 nhân dân tệ (tức hơn 24 triệu đồng). Nếu vượt qua thời gian thử việc 3 tháng, công nhân sẽ được thưởng thêm 7.500 nhân dân tệ. Không chỉ so với nhà máy khác ở TP Trịnh Châu, mức lương này còn khá cạnh tranh so với các nhà máy ở TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.

Trong mùa thấp điểm, mức lương trung bình của công nhân có thể giảm xuống còn 3.000 - 5.000 nhân dân tệ/tháng do có ít giờ làm thêm.

Mức lương theo giờ có khả năng tăng thêm khi Apple gấp rút chuẩn bị cho sự kiện ra mắt iPhone 16. Ảnh: shdjt.com

Vào thời gian cao điểm như hiện nay, bộ phận tuyển dụng của Công viên Khoa học và Công nghệ Foxconn Trịnh Châu cho hay không có yêu cầu về học vấn đối với người lao động mới. Ngoài ra, những người có công giới thiệu lao động mới hoặc những nhân viên đã có kinh nghiệm làm việc quay trở lại nhà máy cũng được thưởng tới 7.500 nhân dân tệ.

Một khi điện thoại di động của Apple ra mắt, đơn đặt hàng toàn cầu sẽ lên tới hàng chục triệu máy. Theo cơ chế thị trường, Foxconn buộc phải tăng lương để thu hút người lao động quay lại làm việc nhanh nhất. Trang Yahoo News đưa tin mặc dù Foxconn đã tuyển dụng 50.000 người trong 2 tuần qua nhưng nhu cầu tuyển dụng lao động vẫn còn cao.

Theo tìm hiểu của phóng viên địa phương, nhân viên làm việc theo giờ của Foxconn làm 10 tiếng/ngày, mỗi tuần làm việc 6 ngày.

Người nộp đơn xin làm việc tại nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu. Ảnh: SCMP

Trang Sohu đưa tin thông báo tuyển thêm nhiều công nhân được đưa ra giữa lúc có thông tin chỉ một nửa số iPhone sản xuất tại Ấn Độ đủ tiêu chuẩn.

Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều khiếm khuyết khác nhau trên điện thoại di động của Apple được lắp ráp tại Ấn Độ, như dấu vân tay rõ ràng trên bo mạch chủ. Những lỗi không đáng có đã gây ra mối lo ngại cho người tiêu dùng toàn cầu, nhất là khi sản phẩm smartphone của "Táo khuyết" có mức giá cao.

Đối với riêng TP Trịnh Châu, sự trở lại của Foxconn cũng là một điểm cộng. Suy cho cùng, Trung Quốc là quốc gia có dân số đông và không thể chỉ cần các công ty công nghệ cao như Huawei, mà còn cần những công ty sử dụng nhiều lao động như Foxconn.