AI 365

iPhone 17 Pro có thể trở thành mẫu máy khó bán nhất từ trước đến nay

Lê Tỉnh

(NLĐO) - iPhone 17 Air (thay thế dòng Plus) được dự đoán sẽ sở hữu nhiều tính năng gần giống bản Pro.

Theo 9to5mac, chỉ còn vài tuần nữa, Apple sẽ chính thức trình làng toàn bộ dòng iPhone 17 với những điểm nhấn riêng cho từng phiên bản. Tuy nhiên, một mẫu máy có thể sẽ gặp khó khăn về doanh số hơn thường lệ, đó là iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Air có thiết kế siêu mỏng

Thông thường, Apple duy trì hai phiên bản cao cấp: Pro và Pro Max. Nhưng năm nay, người dùng sẽ có tới 3 lựa chọn ở phân khúc cao cấp: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air

Trong đó, iPhone 17 Air (thay thế dòng Plus) được dự đoán sẽ sở hữu nhiều tính năng gần giống bản Pro. Vì vậy, mức giá của Air cũng sẽ cao hơn đáng kể so với Plus trước đây.

Điểm khác biệt lớn nhất, đồng thời cũng là yếu tố định vị iPhone 17 Air, chính là thiết kế siêu mỏng mang "dáng dấp tương lai”. Nói cách khác, nếu muốn một chiếc iPhone mang cảm giác thế hệ mới, iPhone 17 Air chính là lựa chọn. Dĩ nhiên, mẫu máy này vẫn tồn tại hạn chế, đặc biệt ở thời lượng pin và hệ thống camera.

Mẫu máy chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự xuất hiện của iPhone 17 Air có lẽ chính là iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro có thể trở thành mẫu máy khó bán nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

iPhone 17 Air có thiết kế siêu mỏng. Nguồn: 9to5mac

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max gần như chắc chắn vẫn là lựa chọn tối ưu cho ai muốn sở hữu chiếc iPhone mạnh mẽ và toàn diện nhất.

Tin đồn cho thấy model này sẽ dày hơn để chứa pin lớn hơn, đồng thời được trang bị camera telephoto vượt trội so với Pro. Kết hợp với xu hướng người dùng ngày càng chuộng màn hình lớn, Pro Max tiếp tục củng cố vị thế đầu bảng.

Tất nhiên, không phải ai cũng thích dòng Max vì kích thước lớn, khó cầm nắm. Nhiều người vẫn chọn iPhone Pro vì sự cân bằng giữa hiệu năng, camera và kích thước gọn gàng hơn.

Nếu muốn cảm giác “đột phá” giống như iPhone X từng mang lại, iPhone 17 Air có thể đáp ứng. Nhưng khác với iPhone X, vốn thay đổi hoàn toàn trải nghiệm (màn hình tràn viền, OLED, Face ID), iPhone 17 Air chủ yếu chỉ nổi bật ở thiết kế mỏng. Điều này có thể chưa đủ hấp dẫn để tạo nên cơn sốt lớn với số đông người dùng.

Vậy, iPhone 17 Pro sẽ ra sao? Với một số người, nó có thể kém thu hút hơn trước. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng khi Pro Max ngày càng to và nặng, iPhone 17 Pro vẫn là lựa chọn cân bằng nhất cho những ai cần một chiếc máy vừa mạnh mẽ, vừa dễ cầm nắm.

Dòng sản phẩm iPhone 17 có thể sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam vào ngày 19-9, cùng thời điểm với các thị trường lớn khác như Mỹ, Singapore, Thái Lan.

Hiện tại, dòng sản phẩm iPhone 16 có giá bán khởi điểm từ 799 USD, trong khi phiên bản iPhone 16 Pro Max có giá từ 1.199 USD. Nếu thông tin trên chính xác, iPhone 17 sẽ có giá từ 849 USD, phiên bản iPhone 17 Pro Max sẽ có giá 1.249 USD.


Tin liên quan

Rò rỉ ngày ra mắt iPhone 17, dự kiến có thay đổi gây bất ngờ

Rò rỉ ngày ra mắt iPhone 17, dự kiến có thay đổi gây bất ngờ

(NLĐO) - Nguồn tin tiết lộ Apple dự kiến mở đặt trước iPhone 17 vào ngày 12-9 và các đơn hàng đầu tiên sẽ được giao đến tay khách hàng vào ngày 20-9.

Hé lộ những nâng cấp 'khủng' vừa rò rỉ của iPhone 17

(NLĐO)- Theo đồn đoán, Apple đang phát triển một ứng dụng camera chuyên nghiệp hoàn toàn mới, dành cho cả chụp ảnh và quay video.

Lộ diện hàng loạt màu lạ trên dòng iPhone 17

(NLĐO) - Dòng iPhone 17 sẽ tiếp tục giữ lại 2 màu truyền thống là đen và trắng, đồng thời bổ sung 4 màu mới.

