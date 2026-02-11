HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran chưa hết căng thẳng, tổng thống lên tiếng xin lỗi

Hải Hưng

(NLĐO) - Iran kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo năm 1979 trong bối cảnh chịu sức ép lớn từ Mỹ và làn sóng phẫn nộ vì chiến dịch trấn áp biểu tình trên toàn quốc

Phát biểu nhân lễ kỷ niệm ngày 11-2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gửi lời xin lỗi tới những người bị ảnh hưởng bởi biểu tình và các hành động trấn áp sau đó, đồng thời chỉ trích "chiến dịch tuyên truyền của phương Tây".

Tổng thống Pezeshkian cũng thừa nhận nỗi đau mà người dân phải gánh chịu nhưng không trực tiếp nói đến vai trò của lực lượng an ninh Iran.

"Chúng tôi cảm thấy hổ thẹn trước người dân và có trách nhiệm hỗ trợ tất cả những ai bị tổn hại trong những sự việc này. Chúng tôi không mong muốn đối đầu với chính người dân Iran" – Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh.

Mỹ tăng sức ép, Tổng thống Iran xin lỗi vì trấn áp biểu tình - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran

AP mô tả trên truyền hình nhà nước Iran, chính quyền phát hình ảnh hàng chục ngàn người xuống đường ủng hộ thể chế và Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Tuy nhiên, một số nhân chứng tại Tehran cho biết đã nghe thấy những tiếng hô phản đối từ các khu dân cư trong đêm trước lễ kỷ niệm.

Trong xã hội Iran vẫn tồn tại lực lượng cứng rắn ủng hộ chính quyền, trong đó có Vệ binh Cách mạng Hồi giáo – lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong việc trấn áp biểu tình vừa qua. 

Các cuộc biểu tình ôn hòa nổ ra tại Iran vào cuối tháng 12-2025 vì chi phí sinh hoạt leo thang. Các cuộc biểu tình sau đó biến thành bạo lực khiến khoảng 3.117 người thiệt mạng, hầu hết được cho là thành viên lực lượng an ninh và dân thường.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh Iran vẫn đang đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, song khả năng đạt thỏa thuận còn bỏ ngỏ.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhiều tháng qua chưa thể thanh tra, xác minh kho dự trữ hạt nhân của Iran.

Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran "không tìm kiếm vũ khí hạt nhân" và "sẵn sàng cho mọi hình thức xác minh".

Áp lực với Tehran gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo về khả năng điều thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông.

Động thái này diễn ra khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thúc đẩy Washington áp các điều kiện cứng rắn nhất đối với Iran trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Một quan chức an ninh cấp cao Iran cũng dự kiến thăm Qatar sau chuyến đi Oman – quốc gia đóng vai trò trung gian trong vòng đàm phán hiện nay.

Trả lời phỏng vấn đài RT (Nga), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói Tehran vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người Mỹ sau những diễn biến căng thẳng trước đó, song vẫn để ngỏ khả năng đạt một thỏa thuận hạt nhân mới trong tương lai.

Washington đã triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu chiến, máy bay tới Trung Đông và đang cân nhắc tăng cường thêm lực lượng, làm gia tăng áp lực quân sự đối với Tehran trong giai đoạn đàm phán nhạy cảm này.

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu tàu thương mại né lãnh hải Iran sau khi có đe dọa “thảm sát”

Mỹ yêu cầu tàu thương mại né lãnh hải Iran sau khi có đe dọa “thảm sát”

(NLĐO) - Mỹ ban hành hướng dẫn mới cho các tàu mang cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz, kêu gọi tránh xa lãnh hải Iran giữa lúc Washington và Tehran căng thẳng.

Iran nói lời dứt khoát với “mong muốn” của Mỹ

(NLĐO) – Một ngày sau cuộc đàm phán với Iran, Đặc phái viên Trung Đông và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Iran ngay sau đàm phán

(NLĐO) - Mỹ đã tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 15 thực thể, 2 cá nhân và 14 tàu thuyền bị cáo buộc liên quan đến Iran.

Trump Iran Quân sự biểu tình Mỹ trấn áp biểu tình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo