Quốc tế

Iran chuẩn bị sẵn "kho báu" trên biển, tổng thống Mỹ nối lại không kích?

Anh Thư

(NLĐO) - Theo một tổ chức giám sát vận tải biển, Iran đang dự trữ 21 triệu thùng dầu trên các tàu nổi ở vịnh Oman.

Ông Samir Madani, đồng sáng lập của Tankertrackers.com, nói với AP rằng nhóm giám sát này đã sử dụng hình ảnh từ vệ tinh Copernicus-2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) để xác định loại tàu chở dầu của Iran có mặt ở eo biển Hormuz vào cuối tuần qua.

Tính đến ngày 12-4, họ đã xác định được 10 siêu tàu chở dầu - mỗi tàu có thể chứa 2 triệu thùng dầu - và 1 tàu chở dầu Suezmax có sức chứa 1 triệu thùng đang hoạt động tại vịnh Oman.

Như vậy, Iran có thể dự trữ tổng cộng tới 21 triệu thùng dầu trên các tàu này mà Tankertrackers.com cho rằng để "điều tiết xuất khẩu tốt hơn trong bối cảnh bất ổn" hoặc đề phòng các cuộc xung đột tại đảo Kharg.

Iran úp mở về Hormuz, tổng thống Mỹ đòi chặn các tàu trả phí cho Tehran - Ảnh 1.

Tàu thuyền mắc kẹt ở eo biển Hormuz do căng thẳng giữa Mỹ - Israel - Iran, trong một bức ảnh chụp hồi tháng 3 - Ảnh: AP

Song song đó, ông Mohsen Rezaei, một cố vấn quân sự và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố trên X rằng quân đội Iran có “những đòn bẩy quan trọng chưa bị khai thác” để chống lại lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. 

Ông Rezaei cũng nói Iran sẽ không bị ép buộc bởi “những dòng tweet và những kế hoạch viển vông”.

Trong khi đó, ngoài việc tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz kể từ ngày 13-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cho biết Hải quân Mỹ sẽ chặn bắt các tàu trả phí cho Iran khi đi qua tuyến đường thủy này, theo Al Jazeera.

Các diễn biến trên xảy ra sau khi các phái đoàn Mỹ và Iran - dẫn đầu bởi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - rời Islamabad mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Tuyên bố với phóng viên tại căn cứ Andrews ở bang Maryland ngày 12-4, ông Donald Trump nói: "Tôi không quan tâm việc Iran có quay lại bàn đàm phán hay không".

Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin quan chức Mỹ cho hay tổng thống Mỹ đang xem xét nối lại tập kích Iran một cách có hạn chế bên cạnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Đây là một trong các phương án mà Tổng thống Donald Trump và đội ngũ cố vấn cân nhắc nhằm phá vỡ thế bế tắc trên bàn đàm phán. Theo tờ báo, nhà lãnh đạo Mỹ có thể chỉ phong tỏa Hormuz ngắn hạn, trong lúc gây áp lực để các đồng minh tham gia nhiệm vụ hộ tống dài hạn ở eo biển này trong tương lai.

Iran công bố ghi âm phát "cảnh báo cuối cùng” với tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran lặp lại tới 3 lần “lời cảnh báo cuối cùng" đối với tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz khi căng thẳng đôi bên tiếp tục leo thang.

