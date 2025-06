Iran nói Mỹ cần "lên tiếng", Israel yêu cầu dân Iran "tránh xa các nhà máy vũ khí"

Sau đợt tấn công trả đũa mới nhất nhắm đến lãnh thổ Israel, phía Iran tiếp tục đanh thép cảnh báo rằng họ vẫn tiếp tục tấn công nếu đối phương không dừng mọi hoạt động quân sự có mục tiêu là lãnh thổ Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

"Chúng tôi chỉ phòng vệ. Nếu Israel dừng lại, đòn đáp trả từ phía chúng tôi cũng sẽ dừng lại" - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi phát biểu tại một cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày 15-6.

Theo tờ The Times of Israel, ông Araghchi cáo buộc Israel cố tình phá hoại tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Tehran với Washington. Do đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cần công khai lên án hành động không kích do quân đội Israel triển khai nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran.

Cùng ngày, đài CNN đưa tin về động thái mới nhất từ phía Israel sau đợt tấn công trả đũa mới nhất của Iran.

Cụ thể, ngay sau khi hứng chịu đòn tấn công trả đũa, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lập tức yêu cầu người dân Iran sống gần những cơ sở sản xuất vũ khí phải sơ tán ngay lập tức.

Một tòa nhà chung cư tại TP Bat Yam - Israel bị phá hủy do tác động của tên lửa đạn đạo Iran vào rạng sáng 15- 6. Ảnh: Chaim Goldberg/Flash90

Iran tiếp tục tấn công dữ dội, Israel tuyên bố không kích Bộ Quốc phòng Iran

Với một tuyên bố bằng tiếng Ba Tư đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn IDF Avichay Adraee nhấn mạnh: "Vì sự an toàn của chính quý vị, hãy rời khỏi khu vực gần cơ sở sản xuất vũ khí và không quay lại cho đến khi có thông báo mới".

Cùng đó, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, xác nhận ông vừa ra lệnh sơ tán cư dân Tehran ở xung quanh các nhà máy sản xuất vũ khí.

Tờ The Times of Israel thống kê ít nhất 10 thường dân thiệt mạng, khoảng 200 người bị thương sau khi hàng loạt tên lửa, máy bay không người lái (UAV) Iran tập kích nhiều khu vực trên lãnh thổ Israel đêm 14-6 rạng sáng 15-6 (theo giờ địa phương).

Theo ước tính mới nhất từ IDF, Iran đã phóng 70 tên lửa đạn đạo, chia làm ba đợt; đồng thời triển khai hàng chục UAV tấn công lãnh thổ Israel.

Một tên lửa Iran rơi trúng nhà dân khiến 4 người thiệt mạng, một quả khác phá hủy một tòa nhà tại Bat Yam, làm ít nhất 6 dân thường tử vong và gần 200 người trọng thương.

Riêng tại Rehovot, 40 người khác không tránh khỏi thương vong sau khi đạn từ UAV, tên lửa Iran trút xuống.

Phía Israel tuyên bố họ bắn hạ một UAV tại khu vực Arava (miền Nam Israel) trong ngày 15-6.

Trái ngược với nhiều báo cáo, nhà chức Israel cho rằng không có vụ tấn công tên lửa trực tiếp nào xảy ra ở Jerusalem đêm qua, trong các cuộc tấn công do Iran tiến hành, nhằm vào miền Trung và miền Bắc Israel.



Lực lượng an ninh Israel kiểm tra các tòa nhà bị phá hủy gần Tel Aviv - Israel hôm 15-6. Ảnh: AP