Iran tuyên bố 2 "chiến tích" lớn trong cuộc đối đầu với Mỹ - Israel

Phát biểu hôm 16-6 tại một sự kiện ở Học viện Sĩ quan Imam Ali (Iran), Tổng Tư lệnh Quân đội Iran Amir Hatami nói rằng Iran đã tiến hành một cuộc chiến phòng thủ chống lại "sự xâm lược" và đã thành công trong việc ngăn chặn các mục tiêu của đối phương.

"Mặc dù bị tấn công một cách áp bức nhưng chúng ta vẫn phòng thủ với sức mạnh phi thường" - IRNA dẫn lời tướng Hatami.

Tổng Tư lệnh Quân đội Iran Amir Hatami - Ảnh: IRNA

Theo vị tổng tư lệnh, trong cả 2 cuộc xung đột - cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6-2025 và cuộc xung đột hiện tại, lực lượng vũ trang Iran đã buộc đối phương phải đề nghị ngừng bắn.

Ông Hatami cho biết lực lượng lục quân và hải quân của quân đội Iran, cùng với các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã được triển khai dọc theo bờ biển vịnh Ba Tư và biển Oman, ngăn chặn lực lượng địch tiếp cận bờ biển Iran, khiến đối phương không dám tiếp cận bờ biển.

"Chúng tôi không mất một tấc đất nào" - Tổng Tư lệnh Quân đội Iran khẳng định.

Cùng ngày, tại một cuộc họp ở Quốc hội Iran, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Seyyed Majid Ebn al-Reza khẳng định việc sản xuất vũ khí tiên tiến của Iran đã không bị gián đoạn trong suốt thời kỳ xung đột.

Tướng Seyyed Majid Ebn al-Reza cũng nhấn mạnh Iran đã chiến đấu mạnh mẽ hơn nhiều trong cuộc xung đột này, so với cuộc xung đột 12 ngày trước đó.

Ông cho biết các ngành công nghiệp quốc phòng của Iran đã tăng cường đáng kể năng lực của mình trong suốt cuộc xung đột, đẩy nhanh quá trình sản xuất tên lửa chiến lược và máy bay không người lái.

“Việc sản xuất tên lửa chiến lược và máy bay không người lái được thực hiện với tốc độ và độ chính xác cao hơn, đồng thời chúng ta đã chứng kiến sự phát triển và tiến bộ của các loại vũ khí mới và được nâng cấp dành cho lực lượng vũ trang" - hãng tin Mehr dẫn lời ông Ebnolreza.



Trong khi đó, Chánh án Tòa án tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei phát biểu trước một cuộc họp của các thẩm phán và nhân viên Tòa án Tối cao Iran, rằng mặc dù Tehran đã đồng thuận về bản ghi nhớ với Mỹ, nhưng sẽ luôn giữ trạng thái cảnh giác.

Ông Ejei tuyên bố Iran sẵn sàng nối lại giao tranh nếu đối phương bội ước trong thời gian đàm phán kéo dài 60 ngày sau khi ký kết bản ghi nhớ, bao gồm các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này.