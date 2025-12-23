HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ironman Võ Quốc Tuân đột ngột qua đời

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Vận động viên ba môn phối hợp Võ Quốc Tuân đột ngột qua đời khiến cộng đồng yêu thể thao bàng hoàng.

Ngày 23-12, Liên đoàn Triathlon (thể thao ba môn phối hợp) Việt Nam đăng tải thông tin anh Võ Quốc Tuân (SN 1984, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đột ngột qua đời.

Ironman Võ Quốc Tuân đột ngột qua đời - Ảnh 1.

Ironman Võ Quốc Tuân đột ngột qua đời ở tuổi 41

Thông tin trên khiến cộng đồng thể thao ba môn phối hợp không khỏi bàng hoàng, đau buồn. Anh Võ Quốc Tuân là Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Triathlon Việt Nam, đồng thời là người sáng lập, Chủ tịch Câu lạc bộ Đà Nẵng Triathlon - một trong những câu lạc bộ triathlon năng động và có ảnh hưởng lớn tại khu vực miền Trung.

Gia đình cho hay anh Tuân qua đời vào 22 giờ ngày 22-12, hưởng dương 42 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng ở phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại Trung tâm An Phước Viên (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) vào ngày 28-12.

Trong mắt cộng đồng, anh không chỉ là một Ironman xuất sắc mà còn là người truyền cảm hứng, luôn sẵn sàng hỗ trợ, dìu dắt những người mới bước vào bộ môn này.

Trong khi đó, Liên đoàn Triathlon Việt Nam đánh giá anh Tuân là vận động viên Ironman sub 5 (hoàn thành 3 hạng mục ba môn phối hợp bơi, đạp xe, chạy trong thời gian dưới 5 giờ) hiếm hoi của Việt Nam, một leader tận tâm, hết mình vì phong trào.

Anh Võ Quốc Tuân đến với triathlon từ Giải Ironman 70.3 Đà Nẵng năm 2015. Tại Ironman 70.3 Đà Nẵng 2018, anh nằm trong top 4 vận động viên Việt Nam xuất sắc nhất.

Đặc biệt, tại Ironman 140.6 Langkawi (Malaysia) năm 2018, anh xếp hạng 188/1.250 vận động viên, về đích sau 12 giờ 11 phút và trở thành vận động viên số 1 Việt Nam thời điểm đó, được World Triathlon Corporation (Liên đoàn Triathlon quốc tế) công nhận.

Tin liên quan

Lâm Quang Nhật bảo vệ ngôi số 1 Triathlon quốc gia

Lâm Quang Nhật bảo vệ ngôi số 1 Triathlon quốc gia

Ba ngày tranh tài của Giải Vô địch Triathlon quốc gia 2024 tại Quảng Ngãi đã khép lại với chiến thắng tuyệt đối của các tuyển thủ quốc gia, trong đó có đương kim vô địch nội dung Triathlon sprint Lâm Quang Nhật (TP HCM).

Triathlon: Bùng nổ đường đua quốc gia 2024

Với gần 100 vận động viên thuộc 12 đơn vị tỉnh, thành, ngành tham dự, Giải Vô địch các CLB Triathlon quốc gia 2024 như một làn gió mới thổi vào bộ môn thể thao đang phát triển rất mạnh tại Việt Nam những năm gần đây.

Triathlon Việt Nam và nhiệm vụ hội nhập quốc tế

(NLĐO) – Dù mới phát triển tại Việt Nam chưa lâu nhưng Triathlon, môn thể thao Olympic (vẫn được biết đến với tên gọi môn thể thao tổng hợp bơi lội – đạp xe – chạy bộ) đã nhanh chóng thu hút được một cộng đồng VĐV chuyên nghiệp và phong trào khá đông đảo.

vận động viên ba môn phối hợp Triathlon Tuân Võ Võ Quốc Tuân qua đời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo