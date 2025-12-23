Ngày 23-12, Liên đoàn Triathlon (thể thao ba môn phối hợp) Việt Nam đăng tải thông tin anh Võ Quốc Tuân (SN 1984, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đột ngột qua đời.

Ironman Võ Quốc Tuân đột ngột qua đời ở tuổi 41

Thông tin trên khiến cộng đồng thể thao ba môn phối hợp không khỏi bàng hoàng, đau buồn. Anh Võ Quốc Tuân là Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Triathlon Việt Nam, đồng thời là người sáng lập, Chủ tịch Câu lạc bộ Đà Nẵng Triathlon - một trong những câu lạc bộ triathlon năng động và có ảnh hưởng lớn tại khu vực miền Trung.

Gia đình cho hay anh Tuân qua đời vào 22 giờ ngày 22-12, hưởng dương 42 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng ở phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại Trung tâm An Phước Viên (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) vào ngày 28-12.

Trong mắt cộng đồng, anh không chỉ là một Ironman xuất sắc mà còn là người truyền cảm hứng, luôn sẵn sàng hỗ trợ, dìu dắt những người mới bước vào bộ môn này.

Trong khi đó, Liên đoàn Triathlon Việt Nam đánh giá anh Tuân là vận động viên Ironman sub 5 (hoàn thành 3 hạng mục ba môn phối hợp bơi, đạp xe, chạy trong thời gian dưới 5 giờ) hiếm hoi của Việt Nam, một leader tận tâm, hết mình vì phong trào.

Anh Võ Quốc Tuân đến với triathlon từ Giải Ironman 70.3 Đà Nẵng năm 2015. Tại Ironman 70.3 Đà Nẵng 2018, anh nằm trong top 4 vận động viên Việt Nam xuất sắc nhất.

Đặc biệt, tại Ironman 140.6 Langkawi (Malaysia) năm 2018, anh xếp hạng 188/1.250 vận động viên, về đích sau 12 giờ 11 phút và trở thành vận động viên số 1 Việt Nam thời điểm đó, được World Triathlon Corporation (Liên đoàn Triathlon quốc tế) công nhận.