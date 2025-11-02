Job Link 2025 – Đi để chọn tương lai! Đừng để người khác quyết định thay bạn!

Hãy tưởng tượng hàng trăm doanh nghiệp lớn, nhỏ, từ những ngành nghề HOT nhất: công nghệ, tài chính, sáng tạo, logistics, bán lẻ…





Hàng ngàn cơ hội đang chờ bạn – việc làm full-time, part-time, thực tập, hay các chương trình phát triển kỹ năng.

Đây là nơi bạn gặp trực tiếp nhà tuyển dụng, trao đổi thẳng thắn về cơ hội nghề nghiệp, lắng nghe lời khuyên quý giá từ chuyên gia.Nơi bạn trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, khám phá công việc mơ ước, và tìm ra con đường riêng của mình.

Bạn sẽ không còn lo lắng: ‘Liệu mình có phù hợp? Liệu mình có cơ hội?. Bởi Job Link 2025 mang mọi cơ hội đến ngay trước mắt bạn! Tham gia các workshop, chia sẻ kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp, tất cả trong một ngày duy nhất!

Job Link 2025 nơi cơ hội gặp bạn, nơi bạn chủ động chọn tương lai của chính mình!

Đừng đứng ngoài cuộc.Đừng để người khác chọn thay bạn.

Hãy đi – để chọn tương lai!

Hãy đến với Job Linh 2025 – sự kiện kết nối nguồn nhân lực và nhà tuyển dụng quy mô lớn do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra ngày 9-11 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM, số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM.