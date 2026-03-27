Giải trí

Jun Vũ không bất ngờ về Misthy, lên tiếng tin đồn tình cảm

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Jun Vũ cho biết cô không cảm thấy chạnh lòng về việc Misthy thu hút chú ý vì diễn xuất ổn trong phim "Song hỷ lâm nguy".

Jun Vũ khen ngợi và chúc mừng bạn diễn Misthy

Đoàn phim "Song hỷ lâm nguy" đã có buổi giao lưu, ra mắt phim vào chiều ngày 27-3 tại TP HCM. Ngoài đạo diễn Vũ Hà, các diễn viên: Đinh Y Nhung, Hoàng Phi, Jun Vũ, Misthy… tham gia sự kiện. NSND Trung Anh và Dustin Nguyễn vắng mặt do bận lịch trình.

Diện áo cưới trắng, Jun Vũ chia sẻ không bất ngờ trước sự thể hiện của Misthy trong phim "Song hỷ lâm nguy" vì đã được xem bảng dựng. Cô cũng phải khen ngợi và chúc mừng người bạn của mình.

Đạo diễn Vũ Hà (bìa phải) và dàn diễn viên

Jun Vũ và Khoai Vũ bị đồn "phim giả tình thật"

Jun Vũ chia sẻ

Jun Vũ khẳng định mỗi khi nhận vai diễn cô đều dựa trên tiêu chí đồng cảm với nhân vật, muốn được thể hiện nhân vật chứ không phải các tiêu chí như nhân vật phải xinh đẹp, cuốn hút, nổi bật… Có thể, vô tình, nhiều vai diễn của cô khiến khán giả nhớ đến là hình ảnh xinh đẹp, hiền lành nhưng thực tế mỗi dự án phim đều khác biệt, các nhân vật cũng không trùng nhau.

"Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ chia sẻ công khai chuyện cá nhân bởi quan niệm đó là chuyện riêng. Tôi trân trọng khán giả nên chỉ muốn khi đến với họ sẽ nói về vai diễn, về công việc hơn là thu hút bằng những chuyện riêng tư. 

Khi thực sự tìm được người đồng hành trong hôn nhân, tôi sẽ chia sẻ công khai cùng mọi người. Khi đóng phim "Song hỷ lâm nguy", tôi cùng các bạn diễn như Misthy, Khoai Vũ… đều có thời gian dài học cùng nhau và thời gian workshop cũng dài, có rất nhiều kỷ niệm. Sự thân thiết của mọi người là có thật còn chuyện tình cảm thì tin đồn chỉ là tin đồn" - Jun Vũ giải bày khi được hỏi về tin đồn "phim giả tình thật" giữa cô và bạn diễn Khoai Vũ.

Misthy đã học diễn xuất từ lâu và tâm huyết với công việc này

Misthy cho biết ngay từ giai đoạn đầu làm streamer cô đã nghĩ đến việc làm phim và làm phim YouTube cũng nhiều. Sau đó, cô nghĩ nên đi học diễn xuất và trong lớp diễn xuất đó đã quen biết đạo diễn Vũ Hà.

Cô học diễn xuất từ khoảng 4 năm trước và thấy cái khó trong diễn xuất là không kiểm tra được mình diễn đạt hay chưa. Diễn viên là công việc học mãi, học hoài, không kết thúc. Cô cũng có tham gia khóa học ngắn hạn tại Hàn Quốc.

Misthy (bìa trái) tại sự kiện

Đạo diễn Vũ Hà cho biết anh đảm nhận nhiều công việc trong phim này từ làm sản xuất, biên kịch, đạo diễn. Đây là phim điện ảnh đầu tay làm đạo diễn nên anh dốc tâm huyết. Dự án đã được ấp ủ từ 3 năm trước.

Phim thuộc thể loại rom-com, kể câu chuyện quanh một tình huống "tiến thoái lưỡng nan" khi có hai lễ cưới được tổ chức song song ở hai phía đối diện của một con phố, ngăn cách bởi đường ray xe lửa. Một bên là tiệc cưới nhà hàng sang trọng, xa hoa của cô dâu Phương Anh (Jun Vũ đóng), bên còn lại là rạp cưới vỉa hè mộc mạc, đậm chất truyền thống của chú rể Phi (Hoàng Phi đóng). Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu đội ngũ tổ chức tiệc cưới không phát hiện ra danh sách khách mời của hai bên... y hệt nhau!

Tác phẩm lấy bối cảnh TP HCM với cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị, chính thức ra rạp từ ngày 3-4.

