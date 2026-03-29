Jurgen Klopp tái xuất sân Anfield, Liverpool hòa kịch tính cựu sao Dortmund

Trong quãng nghỉ quốc tế FIFA Days, sân Anfield trở nên sôi động với trận đấu giữa hai đội bóng cựu danh thủ Liverpool và Dortmund nhằm gây quỹ cho các hoạt động từ thiện.

Tâm điểm của hoạt động này không gì khác ngoài màn tái xuất của Jurgen Klopp, người lần đầu trở lại kể từ khi chứng kiến "The Kop" dưới thời người kế nhiệm Arne Slot đăng quang Premier League ở vòng đấu cuối mùa trước. Sự xuất hiện của Klopp lập tức mang đến bầu không khí đặc biệt, khi các CĐV dành cho ông sự chào đón nồng nhiệt.



Chiến lược gia người Đức sát cánh cùng huyền thoại Kenny Dalglish trên băng ghế huấn luyện, dẫn dắt đội bóng quy tụ hàng loạt tên tuổi như Steven Gerrard, Thiago Alcantara, Pepe Reina, Sami Hyppia, Peter Crouch, Jay Spearing, Ryan Babel… cùng nhiều cựu công thần từng làm nên lịch sử.

Bên kia chiến tuyến, Dortmund cũng mang đến đội hình giàu hoài niệm với nhiều học trò cũ của Klopp như Roman Weidenfeller, Mats Hummels, Jakub Blaszczykowski, bên cạnh những biểu tượng của CLB như Jan Koller và Mohamed Zidan.

Trước hơn 60.000 khán giả, Liverpool nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay phút thứ 6, Thiago mở tỷ số bằng pha phối hợp đẹp mắt trước khi dứt điểm tinh tế. Tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục là linh hồn trong lối chơi, tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội, trong đó có hai tình huống thuận lợi dành cho Steven Gerrard nhưng không được tận dụng.

Sức ép của đội chủ nhà tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 39 khi Jay Spearing ghi siêu phẩm vôlê từ ngoài vòng cấm sau đường tạt của Fabio Aurelio, nâng tỉ số lên 2-0. Đáng chú ý, đây là bàn thắng hiếm hoi của Spearing trong màu áo Liverpool, nhưng lại đến theo cách đầy ấn tượng sau khi ông giải nghệ rất lâu.

Tuy nhiên, Dortmund không dễ bị khuất phục. Bước sang hiệp hai, đội khách đẩy cao đội hình và nhanh chóng có bàn rút ngắn nhờ pha thoát xuống và dứt điểm gọn gàng của Zidan. Thế trận trở nên cởi mở khi hai bên liên tục ăn miếng trả miếng.

Nỗ lực của Dortmund được đền đáp ở phút 81, khi Jan Koller đánh đầu chính xác từ một quả tạt, quân bình tỷ số 2-2. Những phút cuối, chính cựu tiền đạo cao lớn này suýt trở thành người hùng với cú dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 2-2, nhưng kết quả không phải điều quan trọng nhất.

Sau trận, Thiago được vinh danh là cầu thủ hay nhất, trong khi Klopp tiếp tục tái hiện màn "đấm gió" quen thuộc cùng người hâm mộ.

"Thật tuyệt vời, tôi tận hưởng từng khoảnh khắc tại đây," Klopp chia sẻ, một lần nữa khẳng định Anfield vẫn luôn là mái nhà đặc biệt trong sự nghiệp của ông. "Thật tuyệt vời. Mọi thứ dường như không thay đổi. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc được góp mặt trong một trải nghiệm đặc biệt và gặp lại những người cũ".

Khi được hỏi về khả năng tiếp tục trở lại Anfield trong tương lai, Klopp mỉm cười và trả lời ngắn gọn: "Chắc chắn rồi!".