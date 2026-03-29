Jurgen Klopp tái xuất sân Anfield, Liverpool hòa kịch tính cựu sao Dortmund

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Jurgen Klopp tái xuất sân Anfield, Liverpool hòa kịch tính cựu sao Dortmund

Đông Linh (theo liverpoolfc)

(NLĐO) - HLV Jurgen Klopp đã trở thành điểm nhấn của trận giao hữu từ thiện giữa hai đội bóng cựu cầu thủ Liverpool và Dortmund.

Trong quãng nghỉ quốc tế FIFA Days, sân Anfield trở nên sôi động với trận đấu giữa hai đội bóng cựu danh thủ Liverpool và Dortmund nhằm gây quỹ cho các hoạt động từ thiện.

Tâm điểm của hoạt động này không gì khác ngoài màn tái xuất của Jurgen Klopp, người lần đầu trở lại kể từ khi chứng kiến "The Kop" dưới thời người kế nhiệm Arne Slot đăng quang Premier League ở vòng đấu cuối mùa trước. Sự xuất hiện của Klopp lập tức mang đến bầu không khí đặc biệt, khi các CĐV dành cho ông sự chào đón nồng nhiệt.

Jurgen Klopp sát cánh cùng huyền thoại Kenny Dalglish (bìa trái) trong BHL cựu danh thủ Liverpool

Chiến lược gia người Đức sát cánh cùng huyền thoại Kenny Dalglish trên băng ghế huấn luyện, dẫn dắt đội bóng quy tụ hàng loạt tên tuổi như Steven Gerrard, Thiago Alcantara, Pepe Reina, Sami Hyppia, Peter Crouch, Jay Spearing, Ryan Babel… cùng nhiều cựu công thần từng làm nên lịch sử.

Bên kia chiến tuyến, Dortmund cũng mang đến đội hình giàu hoài niệm với nhiều học trò cũ của Klopp như Roman Weidenfeller, Mats Hummels, Jakub Blaszczykowski, bên cạnh những biểu tượng của CLB như Jan Koller và Mohamed Zidan.

Hai đội bóng tham dự trận cầu thiện nguyện với 60.000 khán giả chứng kiến

Trước hơn 60.000 khán giả, Liverpool nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay phút thứ 6, Thiago mở tỷ số bằng pha phối hợp đẹp mắt trước khi dứt điểm tinh tế. Tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục là linh hồn trong lối chơi, tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội, trong đó có hai tình huống thuận lợi dành cho Steven Gerrard nhưng không được tận dụng.

Thiago Alcantara mở tỉ số cho Liverpool

Sức ép của đội chủ nhà tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 39 khi Jay Spearing ghi siêu phẩm vôlê từ ngoài vòng cấm sau đường tạt của Fabio Aurelio, nâng tỉ số lên 2-0. Đáng chú ý, đây là bàn thắng hiếm hoi của Spearing trong màu áo Liverpool, nhưng lại đến theo cách đầy ấn tượng sau khi ông giải nghệ rất lâu.

Niềm vui của các cựu danh thủ Liverpool sau khi liên tiếp ghi bàn

Tuy nhiên, Dortmund không dễ bị khuất phục. Bước sang hiệp hai, đội khách đẩy cao đội hình và nhanh chóng có bàn rút ngắn nhờ pha thoát xuống và dứt điểm gọn gàng của Zidan. Thế trận trở nên cởi mở khi hai bên liên tục ăn miếng trả miếng.

Jan Koller quân bình tỉ số 2-2 cho Dortmund

Nỗ lực của Dortmund được đền đáp ở phút 81, khi Jan Koller đánh đầu chính xác từ một quả tạt, quân bình tỷ số 2-2. Những phút cuối, chính cựu tiền đạo cao lớn này suýt trở thành người hùng với cú dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 2-2, nhưng kết quả không phải điều quan trọng nhất.

Sau trận, Thiago được vinh danh là cầu thủ hay nhất, trong khi Klopp tiếp tục tái hiện màn "đấm gió" quen thuộc cùng người hâm mộ.

Jurgen Klopp và cựu thủ quân Steven Gerard

"Thật tuyệt vời, tôi tận hưởng từng khoảnh khắc tại đây," Klopp chia sẻ, một lần nữa khẳng định Anfield vẫn luôn là mái nhà đặc biệt trong sự nghiệp của ông. "Thật tuyệt vời. Mọi thứ dường như không thay đổi. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc được góp mặt trong một trải nghiệm đặc biệt và gặp lại những người cũ".

Các CĐV Liverpool dường như rất mong Klopp trở lại dẫn dắt đội bóng

Khi được hỏi về khả năng tiếp tục trở lại Anfield trong tương lai, Klopp mỉm cười và trả lời ngắn gọn: "Chắc chắn rồi!".

Liverpool HLV Jurgen Klopp Dortmund Jurgen Klopp Anfield Thiago Alcantara Steven Gerard Jan Koller
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo