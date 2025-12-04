K+ đóng cửa từ ngày 1-1-2026

Ngày 3-12, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) thông báo về việc dừng cung cấp gói kênh K+ kể từ ngày 1-1-2026.

"Theo thông báo từ VSTV, đơn vị vận hành K+ tại Việt Nam, VSTV đã quyết định ngừng hoàn toàn việc cung cấp gói K+ từ 1-1-2026" - SCTV nêu.

Như vậy, người sử dụng gói 5 kênh K+ trên SCTV sẽ được sử dụng đến hết ngày 31-12. Sau thời điểm đó, tín hiệu gói 5 kênh K+ sẽ chấm dứt, gồm cả trên SCTV và các nền tảng khác.

Về bản quyền Ngoại hạng Anh, đơn vị sở hữu bản quyền sẽ sớm thông báo tới người dùng trong thời gian sớm nhất.

Thành lập từ 2009, K+ gây tiếng vang lớn khi xuất hiện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, kèm bản quyền của các giải đấu bóng đá hàng đầu.

K+ nhanh chóng tạo dựng vị thế nhờ bản quyền phát sóng độc quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh - giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

SCTV thông báo về việc dừng cung cấp gói 5 kênh K+ kể từ 1-1-2026. Ảnh: SCTV

Tuy nhiên, tình trạng xem bóng đá lậu trên các nền tảng trực tuyến cùng thói quen vi phạm bản quyền từ người dùng đã ảnh hưởng rất lớn đến đơn vị này.

Mới đây, Truyền hình K+ đột ngột thông báo dừng hoạt động bán hàng, gia hạn và bảo hành tại các hệ thống cửa hàng K+ Store trên toàn quốc kể từ 1-10.



