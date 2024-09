Kaspersky gây bão với loạt quà tặng hàng chục triệu đồng cho người dùng

Cụ thể, từ ngày 1-9-2024 đến 30-9-2024, khách hàng mua các hộp sản phẩm bản quyền phần mềm diệt virus Kaspersky Standard, Kaspersky Plus, Kaspersky Premium được phân phối bởi các đại lý chính thức của Công ty TNHH Bảo Mật Nam Trường Sơn trên toàn quốc sẽ nhận được thẻ cào may mắn trúng thưởng bên trong hộp sản phẩm. Với thẻ cào may mắn này, quý khách hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng nhiều giải thưởng có giá trị như Laptop Dell Inspiron, Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip5, Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S6 Lite cùng hàng ngàn thẻ nạp điện thoại trị giá 100.000 đồng, 50.000 đồng với tổng giải thưởng lên đến 290 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

1 Giải Nhất: Laptop Dell Inspiron 14 5440 Core 7

1 Giải Nhì: Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8GB/256 GB

1 Giải Ba: Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 4G 4GB/64GB

10.000 Giải Tư:

100 Thẻ nạp điện thoại trị giá 100.000 VND;

200 Thẻ nạp điện thoại trị giá 50.000 VND;

2.000 Thẻ nạp điện thoại trị giá 30.000 VND;

7.700 Thẻ nạp điện thoại trị giá 20.000 VND;

Chi tiết về chương trình khuyến mãi xem tại đây.

Chuỗi giải pháp bảo mật thế hệ mới có khả năng tương thích với mọi hệ điều hành từ Windows®, macOS®, Android™ đến iOS® mang lại trải nghiệm bảo mật an toàn, toàn diện và riêng tư cho người dùng.

Đáng chú ý, Kaspersky Plus và Kaspersky Premium còn bao gồm gói VPN không giới hạn giúp bạn hoàn toàn riêng tư và tự do trực tuyến mà không ảnh hưởng đến tốc độ. Từ đó, giải pháp bảo vệ dữ liệu trên Wi-Fi công cộng, che dấu IP, chặn chuyển kết nối cũng như khả năng truy cập nội dung toàn cầu. Dù đang mua sắm, giao dịch ngân hàng hay gọi điện video…, người dùng đều được bảo vệ.

Hơn 15 năm đồng hành cùng Kaspersky, nhà phân phối NTS đã và đang phục vụ hàng triệu khách hàng sử dụng sản phẩm Kaspersky tại Việt Nam. NTS luôn nỗ lực tiếp tục phát triển chất lượng dịch vụ của mình trong việc chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng các giải pháp bảo mật từ Kaspersky.