Katie Ledecky và kỳ tích "vàng" môn bơi 4 kỳ Olympic

Xuống nước lần thứ nhì tại Olympic Paris chỉ ba ngày sau khi giành được tấm huy chương đồng ở nội dung 400m tự do nữ, Katie Ledecky xuất sắc về nhất ở đường bơi 1.500m tự do nữ đồng thời phá luôn kỷ lục Olympic với thành tích 15 phút 30 giây 02. Kỷ lục cũ 15 phút 35 giây 35 do chính kình ngư 27 tuổi người Mỹ thiết lập ba năm trước trên đường đua xanh Olympic Tokyo.



Katie Ledecky sau khi về đích trước tiên ở nội dung 1.500m tự do nữ

Cô bỏ xa người về nhì Anastasiya Kirpichnikova (Pháp) đến hơn 10 giây trong khi Isabel Gose (Đức) đoạt huy chương đồng với thành tích 15 phút 41 giây 16 giây. Phát biểu sau khi nhận huy chương, Katie Ledecky hào hứng cho biết: "Tôi thực sự hạnh phúc với thông số thành tích ấy bởi những lần thi đấu trước, tôi luôn cảm thấy thời gian cứ chậm trôi. Giành được huy chương vàng không bao giờ là điều dễ dàng, phải cố gắng nhiều mới có thể chạm tay đến kỳ tích".

Tấm HCV thứ tám qua 4 kỳ Olympic của Katie Ledecky

Giành chiến thắng ở nội dung 1.500m tự do nữ, Katie Ledecky có được tấm HCV đầu tiên tại Thế vận hội Paris 2024, cũng là tấm HCV thứ 8 của cá nhân cô qua bốn kỳ Olympic liên tiếp, khởi đầu từ đường đua xanh ở London năm 2012. Tám tấm HCV giúp Ledecky sánh ngang thành tích của tay bơi huyền thoại Jenny Thompson trong danh sách các nữ kình ngư giành nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử Olympic.

Ledecky tại Olympic London 2012

Tuy nhiên, Ledecky vẫn có cơ hội để vượt lên ngay tại Paris lần này khi cô còn thi đấu nội dung 800m tự do nữ và cùng tuyển Mỹ tham dự nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ. Người hâm mộ tại Mỹ đang nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc nữ kình ngư này đi vào lịch sử sau ngày 2-8.

Bùng nổ tại Rio 2016

Nếu tính tất cả thành tích (8 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ), Ledecky đã có 12 huy chương các loại, bắt kịp một kỳ tích khác hiện do các huyền thoại như Jenny Thompson, Dara Torres và Natalie Coughin cùng nắm giữ về số huy chương nhiều nhất từ trước đến nay của một vận động viên bơi lội ở Olympic.

Tỏa sáng tại Olympic Tokyo 2020

Katie Ledecky cũng là tay bơi nữ hiếm hoi nắm giữ cả kỷ lục thế giới lẫn kỷ lục Olympic ở cùng một nội dung, chính là ở đường bơi 1.500m tự do mà cô vừa tạo tiếng vang tại Paris. Ledecky còn nắm giữ thêm hai kỷ lục Olympic (400m tự do nữ, 800m tự do nữ) và một kỷ lục thế giới (800m tự do nữ)!

Katie Ledecky - biểu tượng của chiến thắng

"Tôi cố gắng không nghĩ nhiều về lịch sử, về các kỷ lục. Tôi biết tất cả những tên tuổi huyền thoại ấy và tôi rất ngưỡng mộ họ khi mới bắt đầu đến với bơi lội. Vì vậy, thật vinh dự khi được xướng tên bên cạnh họ. Tôi biết ơn vì họ đã truyền cảm hứng cho tôi. Có rất nhiều vận động viên bơi lội cừ khôi đã giúp tôi có được khoảnh khắc này", Katie Ledecky chia sẻ.