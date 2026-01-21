HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Kẻ ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lãnh án tù chung thân

Thu Hương

(NLĐO) - Tòa án bác bỏ đề nghị giảm nhẹ hình phạt của luật sư, tuyên án chung thân đối với Tetsuya Yamagami vì vụ ám sát rúng động khiến ông Shinzo Abe tử vong.

Ngày 21-1, Tòa án quận Nara đã tuyên án tù chung thân đối với Tetsuya Yamagami (45 tuổi) về tội giết người và các cáo buộc khác liên quan đến vụ ám sát cố Thủ tướng Shinzo Abe vào tháng 7-2022, theo tờ The Japan Times

Hung thủ ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lãnh án tù chung thân - Ảnh 1.

Người dân dâng hoa và cầu nguyện cho cố Thủ tướng Shinzo Abe tại chùa Zojoji, Tokyo vào ngày 8-7-2023. Ảnh: AP

Phán quyết này hoàn toàn trùng khớp với mức án mà các công tố viên đã đề nghị trước đó, khi họ mô tả vụ tấn công này là một "sự kiện nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử hậu chiến" của Nhật Bản.

Tại tòa, Yamagami thừa nhận mọi hành vi sai trái, bao gồm giết người, sản xuất thuốc súng và gây hư hỏng tài sản. 

Trước đó, đội ngũ luật sư bào chữa đã nỗ lực xin giảm án xuống mức tối đa 20 năm tù. Họ lập luận rằng hoàn cảnh gia đình bi kịch, cộng với việc người mẹ quyên góp quá nhiều cho Giáo hội Thống nhất dẫn đến phá sản đã tác động tiêu cực đến tâm lý bị cáo.

Yamagami khai y nhắm vào cố Thủ tướng Abe vì tin rằng vị chính trị gia này có mối liên hệ mật thiết với tổ chức tôn giáo trên, vốn là nguyên nhân khiến gia đình bị cáo tan nát.

Hung thủ ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lãnh án tù chung thân - Ảnh 2.
Hung thủ ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lãnh án tù chung thân - Ảnh 3.

Đông đảo người dân và phóng viên tập trung trước Tòa án quận Nara trước khi phiên tòa tuyên án Yamagami về tội giết cố Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: The Japan Times

Vụ ám sát không chỉ gây sốc cho thế giới vì sự hiếm hoi của tội phạm súng đạn tại Nhật Bản, mà còn làm bùng nổ làn sóng tranh luận về mối quan hệ giữa các chính trị gia và các tổ chức tôn giáo có hành vi trục lợi tài chính từ tín đồ.

Yamagami đã bắn ông Shinzo Abe bằng khẩu súng tự chế ngay lúc ông đang tham gia sự kiện vận động tranh cử ở TP Nara, phía Tây Nhật Bản vào ngày 8-7-2022. Giới chức Nhật Bản cho biết ông Abe thiệt mạng gần như ngay lập tức. Ông Abe là thủ tướng có thời gian tại nhiệm lâu nhất tại Nhật Bản, theo Japan Times.

Phán quyết ngày 12-1 chính thức khép lại quá trình xét xử kéo dài từ tháng 10 năm ngoái với sự tham gia của các thẩm phán giáo dân và nhiều nhân chứng.

Nhật Bản ám sát chung thân hung thủ Shinzo Abe
