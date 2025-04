Kè tiền tỉ hỏng nặng sau hơn một năm sử dụng

Công trình kè nêu trên được khởi công vào tháng 7-2023, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9-2023 với chiều dài hơn 300 m, tổng mức đầu tư khoảng 3 tỉ đồng. Công trình do UBND xã Hải An làm chủ đầu tư, liên danh Công ty TNHH Hải Triều và Công ty TNHH Xây dựng Quang Vũ là đơn vị thi công.

Sau một năm đưa vào sử dụng hệ thống kè chống xói lở ở thôn Mỹ Thủy (xã Hải An) đã hỏng nặng

Theo quan sát, nhiều đoạn kè tại công trình này đã bị sụt lún nặng, mái kè bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Cùng với đó, hệ thống thanh giằng bê tông phía trên thân kè và dưới đáy kè nhiều đoạn bị xô lệch, sụt xuống cách mặt đường gần 1 m. Hệ thống cống bi ở phía dưới chân kè cũng bị xô lệch nhiều vị trí và một số ống bị dịch chuyển ra giữa lòng kênh.

Theo người dân địa phương, họ rất vui mừng khi tuyến kè được xây dựng. Tuy nhiên, việc tuyến kè mới đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng nghiêm trọng khiến nhiều người nơm nớp lo lắng, nhất là các hộ dân sống gần bờ kè và nuôi trồng thủy sản gần đó.

"Công trình được bàn giao trước thời điểm mùa xảy ra mưa lũ năm 2024. Vì lòng kênh hẹp nên khi nước lũ đổ về đã tác động lên thân kè, gây sạt lở, sụt lún. Điều đáng nói, công trình kè chống xói lở thôn Mỹ Thủy chỉ mới đưa vào sử dụng một năm đã bị hư hỏng nghiêm trọng nên người dân rất nghi ngờ, băn khoăn về chất lượng công trình" - một người dân nói.

Sau khi sự cố xảy ra, người dân địa phương đã chủ động gia cố các khu vực sạt lở bằng đất, đá. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời và nếu cơ quan chức năng không sớm khắc phục thì mùa mưa lũ sắp tới tình trạng sạt lở, xói đất sẽ tiếp tục xảy ra gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của người dân địa phương.

Theo báo cáo của xã Hải An, đầu tháng 11-2024, trên địa bàn xã có mưa rất to, cùng với lượng nước từ các tuyến kênh đổ về đã làm hư hỏng một số tuyến kè trên địa bàn. Trong đó, hệ thống kè chống xói lở thôn Mỹ Thủy hư hỏng nặng ở 3 đoạn với tổng diện tích 1.575 m2. Sau khi tuyến kè bị sạt lở, chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát hiện trường, đo đếm khối lượng sạt lở và báo cáo cấp trên tìm phương án xử lý để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Mới đây, ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, đã có văn bản yêu cầu UBND xã Hải An khẩn trương rà soát lại quy mô đầu tư xây dựng, giải pháp thiết kế, quá trình tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình hệ thống kè chống xói lở thôn Mỹ Thủy.

Chủ tịch huyện này giao UBND xã Hải An chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng, tình hình sạt lở, hư hỏng, nguyên nhân và xác định trách nhiệm các bên liên quan (nếu có); đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục, xử lý…